Krankenhaus bekommt neue Notaufnahme Am Freitag fiel der erste Spatenstich für den Neubau. Auch andere Bereiche in der Klinik werden ausgebaut.

Sechs Spaten stecken in der Erde, an den Griffen baumeln blaue und grüne Helme. Sie sind das Symbol für den Baustart am Radebeuler Standort der Elblandkliniken. Ein Vorhaben, an dessen Realisierung manch ein Mitarbeiter schon nicht mehr geglaubt hat. Denn die Planungen für einen Neubau haben sich lange hingezogen. Nun aber steht fest: Bis Ende 2018 soll es eine neue Notaufnahme geben.

Dort, wo jetzt noch eine Wiese ist, wird das Gebäude entstehen. Angedockt an Haus zwei der Klinik und ebenfalls drei Etagen hoch. Ein Teil des Feuerwehrteiches muss für das Bauvorhaben weichen. Die Notaufnahme kommt ins Erdgeschoss, im ersten und zweiten Obergeschoss soll ein neues Bettenhaus mit 20 Betten der Senologie, dem medizinischen Fachgebiet für Brustdrüsenerkrankungen, entstehen. Das erläuterte der Verwaltungsdirektor der Elblandkliniken, Michael Schmidt am Freitag bei einer Feststunde anlässlich des ersten Spatenstichs auf dem Klinikgelände.

Die alte Notaufnahme entspreche nicht mehr den Anforderungen einer hochmodernen medizinischen Versorgung, so Schmidt. Der Wartebereich für die Patienten sei zu klein. Auch die Untersuchungs- und Behandlungszimmer reichten nicht aus und seien in ihrer qualitativen Ausstattung nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Ein weiteres Problem: Im Moment befindet sich die Notaufnahme auf der anderen Seite des Hauptgebäudes in der Nähe der Versorgungszufahrt. Wenn dort mehrere Krankenwagen gleichzeitig ankommen und zusätzlich große Lastwagen auf dem Hof stehen, wird es regelmäßig eng. Deshalb soll die neue Notaufnahme auch eine neue Zufahrt bekommen. Es handele sich um wichtige Investitionen in eine hochwertige Gesundheitsversorgung vor Ort, sagte Schmidt.

Auch Philipp von Breitenbuch, Ärztlicher Direktor, findet den Neubau absolut notwendig. Denn räumlich würden die Ärzte derzeit an ihre Grenzen stoßen. Baulich solle die neue Notaufnahme an moderne medizinische Prozesse angepasst werden. „Es ist zum Beispiel wichtig, dass ein Schwerverletzter vom Schockraum gleich ins CT kommen kann“, so der Arzt. In den alten Räumlichkeiten ist das nicht gegeben. Im Neubau sollen außerdem zusätzlich Plätze entstehen, an denen Schwerverletzte intensivmedizinisch überwacht werden können.

Wenn alles fertig ist, soll in einem zweiten Bauabschnitt, das Hauptgebäude teilweise saniert werden. Nach derzeitiger Planung könnte damit Anfang 2019 begonnen werden, sagte Schmidt. So sollen zwei zusätzliche OP-Säle entstehen. Insgesamt gebe es im Haus dann sechs Räume, in denen operiert werden kann.

Außerdem werde die Patientenaufnahme modernisiert. Geplant sind eine zentrale Rezeption und zusätzliche Räume. Auch die Cafeteria soll erweitert werden. „Die Nachfrage der Leute ist hoch“, sagte der Verwaltungsdirektor. Der Eingangsbereich soll ebenfalls großzügiger und moderner werden. Schmidt sagte, das Krankenhaus solle zu einem Vorzeigeobjekt werden. Läuft alles wie geplant, sind die Sanierungen 2020 abgeschlossen.

Insgesamt soll das Bauvorhaben 25 Millionen Euro kosten. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich an den Gesamtkosten mit 14,92 Millionen Euro. Darüber hinaus wird das Vorhaben mit 3,1 Millionen Euro über das Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ gefördert. „Das Elblandklinikum in Radebeul ist ein wichtiger Anker in unserer Krankenhauslandschaft. Mit den Investitionen kann die medizinische Versorgung in der Region noch besser gewährleistet werden“, sagte Sozialministerin Barbara Klepsch bei der Feierstunde, zu der auch viele Klinikmitarbeiter gekommen waren.

Nach dem Standort in Riesa – hier werden 55 Millionen Euro investiert – erhält das Radebeuler Krankenhaus den zweitumfangreichsten Umbau im Landkreis. Landrat Arndt Steinbach (CDU) betonte vor allem die Wichtigkeit einer modernen Notaufnahme für Radebeul. Immer mehr Patienten würden in die Krankenhäuser drängen. Denn die Versorgung durch niedergelassene Ärzte wird knapper.

Derzeit verfügt das Elblandklinikum Radebeul über 315 Planbetten und 30 tagesklinische Plätze. Mit der Investition würden auch Arbeits- und Ausbildungsplätze im Krankenhaus gesichert, sagte Verwaltungsdirektor Schmidt. Die Mitarbeiter bräuchten jedoch in nächster Zeit öfter starke Nerven. Denn der Umbau findet bei laufendem Krankenhausbetrieb statt.

zur Startseite