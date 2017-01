Krankenhaus ausgezeichnet Die Deutsche Krebsgesellschaft hat das Fachkrankenhaus erneut als Lungenkrebszentrum zertifiziert.

Blick in die Lungenkrebsstation des Fachkrankenhauses. © Fachkrankenhaus Coswig

Das Fachkrankenhaus Coswig ist ein weiteres Mal für seine medizinische Versorgung von Patienten mit Lungenkrebs ausgezeichnet worden. Bereist 2013 hat die Deutsche Krebsgesellschaft das Krankenhaus als Zentrum für die Versorgung von Lungenkrebspatienten empfohlen.

Nach Angaben der Pressestelle habe die Klinik auch in diesem Jahr die Anforderungen erfüllt. So müssen Lungenkrebszentren jährlich mindestens 200 Patienten mit einer gesicherten Erstdiagnose behandeln. Im Fachkrankenhaus Coswig waren es über 400 Patienten. Hierzu gehört auch, dass die Behandlung eines jeden einzelnen Patienten in einer Tumorkonferenz beraten und festgelegt wird. Daran nehmen alle Fachrichtungen wie Pneumologie, Radiologie, Strahlentherapie und Thoraxchirurgie teil.

Dabei arbeiten die Coswiger mit Experten des Universitätsklinikums Dresden und weiteren Partnern zusammen. „Für den Patienten bedeutet das umfassende Leistungsangebote, spezialisierte Expertise und Erfahrung, vernetzte Versorgung, moderne und hochwertige Ausstattung, und nicht zu vergessen: Sicherheit und Vertrauen in eine auf den einzelnen Patienten abgestimmte bestmögliche Behandlung durch das ärztliche, pflegerische und therapeutische Personal vor Ort“, erklärt Krankenhaus-Sprecherin Kerstin Drescher.

Ausdruck hierfür seien insbesondere die Qualifikationen und Qualifizierungen des Personals sowie die entsprechenden Kennzahlen der Diagnostik und Therapie von Patienten mit Lungenkrebs. Die Spezialklinik für Lungen- und Atemwegserkrankungen ist eine von zwei Lungenkrebszentren in Sachsen. Jährlich werden mehr als 8 000 Patienten stationär behandelt. (SZ/pz)

