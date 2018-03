Krankenhäuser sind von Grippe doppelt betroffen

Im Lausitzer Seenland-Klinikum Hoyerswerda arbeitet man längst über der Schmerzgrenze. In Bautzen muss man sogar schon die Notbremse ziehen. Foto: Archiv/Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Die Krankenscheine häufen sich in Firmen und Verwaltungen. Die werden häufig wegen Grippe ausgestellt. Laut dem Gesundheitsamt des Landkreises ist die Zahl der gemeldeten Grippefälle im Landkreis Bautzen inzwischen auf über 1 300 gestiegen. In den Krankenhäusern bekommt man das doppelt zu spüren: Man hat es mit erhöhtem Patientenaufkommen zu tun, andererseits mit deutlich mehr Ausfällen beim Personal und hier vor allem in der Pflege. Prokuristin Christina Kunze schätzt den Krankenstand bei den Mitarbeitern im Lausitzer Seenland-Klinikum auf derzeit 10 bis 12 Prozent, normal seien 2 drei 3 Prozent. Wer arbeiten kann, der arbeitet. Doch die Schichten dürften vom normalen Pensum weit entfernt sein. Denn der Auslastungsgrad der Betten liegt aktuell bei über 90 Prozent. Dabei könne man so ein Krankenhaus dauerhaft nur mit einem Auslastungsgrad von 85 Prozent fahren. Einen Aufnahmestopp für Patienten gibt es noch nicht, doch seien laut Christina Kunze alle sensibilisiert, nur echte Notfälle noch stationär aufzunehmen. Und man muss damit rechnen, auch noch für andere Häuser einspringen zu müssen. Denn in Bautzen schwenken die Oberlausitz-Kliniken schon die weiße Fahne. „So schlimm war es noch nie!“ Krankenhauschef Reiner E. Rogowski kann sich in den vergangenen 25 Jahren an keine vergleichbare Situation erinnern. Derzeit gehen die Krankenhäuser in Bautzen und Bischofswerda über ihre Grenzen, heißt es.

Vor allem beim Pflegepersonal häufen sich die Krankschreibungen. Petra Wockatz ist für den Pflegebereich der beiden Krankenhäuser in Bautzen und Bischofswerda verantwortlich. „Ein Drittel unserer Mitarbeiter, die derzeit arbeiten müssten, ist momentan krank“, sagt sie. Zum Vergleich: Im Durchschnitt fehlen sonst weniger als zehn Prozent der Mitarbeiter aufgrund von Krankheit. „Seit mehr als zwei Wochen hält dieser Zustand an. Und es ist noch keine Entspannung in Sicht“, so Petra Wockatz. Auf der Intensivstation sei es besonders schlimm. Dort sind neun Mitarbeiter im Pflegebereich nicht arbeitsfähig. „Geht das so weiter, dann können wir unsere Patienten nicht mehr adäquat versorgen“, erklärt Petra Wockatz. Das ist auch der Grund, warum die Klinikleitung jetzt die Notbremse zieht. Das Krankenhaus gibt Notfällen den Vorrang. Diese Patienten werden weiterhin wie gewöhnlich versorgt. Einbestellte Patienten müssen hingegen damit rechnen, dass ihr Operationstermin verschoben wird. Wen das betrifft, der erhält einen Anruf vom Krankenhaus. Und auch bei der Notfallambulanz gibt es Veränderungen. Patienten müssen dort mit längeren Wartezeiten rechnen.

Im Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz ist es nicht ganz so schlimm wie in den Oberlausitz-Kliniken. Aber auch hier spürt man die Grippewelle beim Patientenaufkommen und den Krankmeldungen.

In Hoyerswerda behält sich das Klinikum als nächsten Schritt vor, dass eventuell geplante Eingriffe bzw. Krankenhausaufenthalte von Patienten verschoben werden. Noch ist es aber nicht so weit. Und das Frühjahr ist noch ein Stückchen hin. Laut Christina Kunze sind die ersten drei Monate des Jahres im Seenland-Klinikum immer die mit den höchsten Belegungszahlen. Mal schauen, wie es weitergeht. (SZ/US)

