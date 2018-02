Krankenhäuser am Limit In der Klinik in Bischofswerda sind alle Betten belegt. Und auch in Bautzen wird es eng.

Die Erkältungszeit sorgt für volle Betten in den Krankenhäusern. © dpa

Bautzen/Bischofswerda. Die Erkältungszeit trifft die Oberlausitz-Kliniken gleich doppelt. Wie Klinikchef Reiner E. Rogowski erzählt, sind in den Krankenhäusern kaum noch Betten frei. Vor allem in Bischofswerda geht es eng zu. Dort spricht der Klinikchef bereits von einer Vollbelegung. Das hat zur Folge, dass die Patienten jetzt interdisziplinär verteilt werden müssen. Das heißt, wenn eine Station voll ist, kommen die Patienten auf die Station einer anderen Fachrichtung. Die Zahl der Patienten ist deshalb so hoch, weil viele ältere oder geschwächte Menschen, die jetzt an einem grippalen Infekt erkrankt sind, im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Obwohl sich die Mitarbeiter schützen, kommt es vor, dass sie sich anstecken und mit einer Erkältung zu Hause bleiben müssen. Weil das auch in anderen Kliniken so ist, wurde der Klinik-Chef bereits gebeten, Personal an andere Einrichtungen abzugeben. „Das können wir aber nicht, weil wir niemanden übrig haben“, sagt er. (SZ/mho)

