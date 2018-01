Kranke Bäume werden gefällt

An der Hechtstraße werden seit Jahren Bäume befallen. © Archivbild: Sven Ellger

Sein schöner Name täuscht. Der Birnenprachtkäfer bohrt Löcher in Baumstämme und legt dort Eier ab. Die geschlüpften Larven zerfressen die Pflanzen dann von innen. So ist es auch den Bäumen auf der Hechtstraße ergangen. Bereits 2014 und 2015 mussten neun Bäume gefällt werden.

Bis Februar folgen nun weitere 37 Exemplare. Dafür sollen 45 neue Straßenbäume nachgepflanzt werden – diesmal Kugel-Blumen-Esche und Schneeball-Ahorn. Dafür muss zunächst der Boden ausgetauscht werden. Die Stadt bitte die Anwohner, alle Fahrräder und selbst gebauten Beete bis Ende Januar von den Bäumen zu entfernen. (SZ/sh)

