Kranke Bäume werden gefällt Einige Bäume verschwanden schon vor dem Abriss des alten Grünmetzwehrs. Jetzt fallen weitere Stämme an der Pulsnitz.

Die Säge wird angesetzt. © Claudia Hübschmann

Die Gewässermeisterei fällt in den nächsten Tagen 30 kranke Bäume an der Pulsnitz in Königsbrück. Das teilte die Landestalsperrenverwaltung jetzt in einer Presseinformation mit. Die Bäume wuchsen bisher am Flusslauf zwischen der Brücke Grünmetzweg und der neuen Sohlgleite am ehemaligen Grünmetzmühlenwehr. „Hier beseitigt die Gewässermeisterei in der Pulsnitz liegende Bäume, die den Abfluss behindern und bei Hochwasser zu einer Gefahr werden können“, sagt Pressesprecherin Katrin Schöne. „Außerdem werden etwa 30 kranke Bäume gefällt.“ Die Bäume an der Pulsnitz sind vor allem Erlen. Sie sind an der sogenannten Wurzelhalsfäule erkrankt. Schuld daran ist ein Pilzbefall, der in der Regel in wenigen Jahren zum Absterben der Bäume führt.

Die Arbeiten beginnen bereits am Dienstag und werden vermutlich Ende Februar abgeschlossen werden. Die Landestalsperrenverwaltung lässt die Aufgabe von der betriebseigenen Gewässermeisterei erledigen und will Ersatzbäume pflanzen lassen, die für den Standort typisch sind.

Die letzten Baumfällarbeiten sind in dem Bereich noch gar nicht so lange her. Im vergangenen Winter wurden schon einmal Bäume an der Pulsnitz abgesägt. Das geschah aber, um Baufreiheit für den Abriss des Grünmetzmühlenwehrs am Rand von Königsbrück zu schaffen. Die Landestalsperrenverwaltung hat nach der Neugestaltung auf dem Gelände inzwischen wieder Bäume pflanzen lassen. (szo)

