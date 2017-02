Kranichs bauen für Turmfalken Auf dem Gelände der Nieskyer Gärtnerei tummeln sich viele Vögel. Die Nistkästen sind begehrt.

Die Mitarbeiter vom Gartenbau Halke bringen am Dienstag den zweiten Nistkasten für Turmfalken am Schornstein auf dem Gelände der Gärtnerei an. Jochen Kranich hat (vorn) hat beide Kästen gebaut. © andré schulze

Silvia Steinert kann sich noch gut an das Spektakel erinnern. Krähen und Turmfalken balgten sich lautstark um die Nistkästen am Schornstein der Gärtnerei Halke. „Die Krähen haben schließlich gewonnen“, erzählt die Gärtnerin. Im oberen Nistkasten lebten in dem Jahr Krähen, im unteren ein Turmfalkenpaar. Doch das liegt eine Weile zurück. Zuletzt hatten die Turmfalken zwar immer mal geschaut nach den Nistkästen, sich aber wohl nicht mehr reingetraut. Das vermutet Jochen Kranich, der gemeinsam mit Lothar Halke Inhaber des Familienunternehmens Gartenbau Gustav Halke in Niesky ist. Denn beide Nistkästen hatten in den gut 20 Jahren an dem Schornstein gelitten, waren kaputt und schließlich nicht mehr bewohnbar. Bei dem unteren waren schon Bretter heruntergefallen.

Das kann jetzt nicht mehr passieren. Am Dienstag hängen Mitarbeiter der Gärtnerei den letzten von zwei neuen Nistkästen auf. Beide hat Jochen Kranich nach dem Vorbild der alten Kästen gebaut. Denn sie sollen wieder zur Heimstatt für Turmfalken werden. Eines ist allerdings anders: Beide sitzen jetzt in einem stabilen Rahmen. „Die hat uns Friedhelm Flögel gebaut“, sagt Sascha Halke. Der Nieskyer Unternehmer Friedhelm Flögel kann nicht nur Schlüssel formen, Sicherheitstechnik besorgen, Pakete auf die Reise schicken, er ist auch Bauschlosser, half auch unkompliziert und kostenlos.

Nun also ist alles bereit und Mitarbeiter der Gärtnerei nutzen die gerade angemietete Hebebühne nicht nur für Baumpflegearbeiten, sondern auch für das Hängen der Nistkästen. Bei dem zweiten muss allerdings der Schornstein des Kesselhauses angebohrt werden. Der Plan, die bereits vorhandenen Löcher wieder zu nutzen, geht schief, da die in dem Rahmen mit den bisherigen nicht mehr passen. Doch ein Hindernis ist das natürlich nicht. Geübt im Umgang mit der Hebebühne, fahren die Männer nach oben und erledigen ruckzuck ihr Vorhaben.

Jochen Kranich sieht von unten zu. Er freut sich, dass es so gut klappt. Dass die Turmfalken wieder in die Gärtnerei kommen, davon ist er überzeugt. Nicht nur, dass sie immer mal um den Schornstein kreisten, ihrem alten Domizil, im vergangenen Jahr nisteten sie quasi unter den Augen von Jochen Kranich. Allerdings an einem ungewöhnlichen Ort. Denn seiner Frau Hannelore zuliebe hatte der 65-Jährige an einem offenen Fenster der Scheune einen Nistkasten für Eulen aufgehängt. Der war auch selbst- und so gebaut, dass sich Eulen darin wohlfühlen. Doch überraschenderweise nisteten sich im vergangenen Jahr die Turmfalken darin ein. Ein Glücksumstand für den Nieskyer, der nun noch besser beobachten konnte, was die Vögel so treiben. „Ich war jetzt viel näher dran“, sagt er. Deswegen wäre er auch nicht traurig, wenn die Turmfalken wieder Eule spielen und die Scheune wählen zum Leben und Junge aufziehen .

Wahrscheinlicher aber ist, dass sie die Nistkästen am Schornstein wieder für sich entdecken. Ungefähr 20 Jahre sei es her, dass jemand vom Naturschutzbund Nabu anfragte, ob an dem Schornstein für Turmfalken Nistkästen angebracht werden können. Gesagt, getan. Die Turmfalken nahmen das Angebot an. Viele Jahre lebten in den hölzernen Kästen jeweils zwei Paare. Auch als der Schornstein noch regelmäßig in Betrieb war. Den hatte die Gärtnerei 1981 bauen lassen, zusammen mit dem Kesselhaus. Noch heute sieht die aus Klinkersteinen gemauerte Esse gut aus und ist quasi ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Nieskyer Gärtnerei.

Und der rege Flugbetrieb um sie herum erfreut auch die Menschen auf dem Gelände. So gut wie immer gab es von den Turmfalken Nachwuchs, meist ein bis zwei Junge. Einmal beobachtete Jochen Kranich aber, wie gleich vier kleine Falken hinter Mutter oder Vater aus dem Nistkasten heraus auf Jungfernflug gingen. Eins nach dem anderen kletterte heraus, sagt Jochen Kranich.

Er schätzt an den Turmfalken, dass sie gute Mäusejäger sind. Und Mäuse gibt es nicht wenige auf dem Gelände. Hier fühlen sich aber auch viele andere Vögel wohl. Vor allem im kleinen Wäldchen auf dem Gelände leben Feldspatzen, Rotkehlchen, Zaunkönig, Kohlmeise, Blaumeise, Grünhänflinge, zählt Jochen Kranich auf, obwohl er sich nicht für einen Vogelfachmann hält. Aber warum ist er dann so gut zu Vögeln? „Na, weil ich Kranich heiße“, sagt er und schmunzelt. An den Autos der Nieskyer Kranichs stehe deshalb auch als Kennzeichen GR-US. Grus grus sei der lateinische Namen für europäische Graukraniche, erklärt Jochen Kranich.

zur Startseite