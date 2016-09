Kran-Einsatz am Bodelschwingh-Heim Zwei Etagen des Pflegeheims werden zurzeit umgebaut. Der Betreiber reagiert damit auf einen Wunsch.

Mit einem großen Kran wurden am Mittwoch die ersten Balkonelemente nach oben gehievt. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Bei den Umbauarbeiten im Bodelschwingh-Heim an der Leßkestraße ist bald eine große Etappe geschafft. Mithilfe eines Spezialkrans wurden am Mittwoch die ersten Balkone an die Fassade des Plattenbaus angebracht. Die Aktion läuft noch bis Freitag. Die oberen zwei Etagen werden momentan komplett umgebaut. Sie waren seit der umfassenden Sanierung 2004 ungenutzt. Der Betreiber, die Diakonie, richtet dort bis Januar Wohnungen für die Angehörigen von Pflegebedürftigen ein. Dazu gab es immer wieder Anfragen. Somit können künftig Paare, bei denen ein Ehepartner ins Pflegeheim ziehen muss, der andere aber keine stationäre Hilfe braucht, weiter dicht beieinander wohnen.

In der sechsten und siebten Etage des Hochhauses entstehen 30 Wohnungen, die zwischen 28 und 58 Quadratmeter groß sind. Die meisten sind Zwei-Raumwohnungen, es gibt aber auch einige Ein- und Drei-Raum-Appartements. Die Wohnungen sind vom Pflegeheim komplett getrennt. Wenn Mieter das wollen, können sie aber Leistungen, die im Bodelschwingh-Heim angeboten werden, dazunutzen – etwa den Essensservice, den Friseur, die Physiotherapie oder ambulante Pflege. Die Wohnungen im oberen Bereich bekommen auch einen separaten Hauseingang und Fahrstuhl.

Zwei der Appartements sind für Rollstuhlfahrer geeignet, die anderen werden mit nur wenigen Barrieren ausgebaut. Sie sind etwa mit ebenerdigen Duschen ausgestattet und haben breitere Türen, sodass man sich etwa mit einem Rollator bequem bewegen kann. In jeder Etage gibt es einen großen Gemeinschaftsraum. Die Arbeiten haben im März begonnen.

