Krampf um die Krone Eine Kandidatin fühlt sich beim Wettbewerb um das Amt der Weinkönigin benachteiligt.

Das ist die Krönung: Sachsens Weinbauverband kommt nicht zur Ruhe. Erst wird das Weinanbaugebiet von Aufregung um unerlaubte Pflanzenschutzmittel im Wein erschüttert. Dann folgt eine vorsichtig formuliert wenig erfolgreiche Gebietsweinprämierung. Jetzt rumort es mächtig wegen des Ausschlusses einer Bewerberin für das Weinköniginnenamt. © Robert Michael

Zehn Tage vor der Wahl der sächsischen Weinkönigin fliegen in Sachsens Winzerszene die Fetzen. „Warum wurde die kompetenteste Fachfrau nicht zugelassen“, fragt der Meißner Unternehmer und Vater einer früheren Weinkönigin Reinhart Kremtz. Seine Kritik richtet er direkt an den Chef des hiesigen Weinbauverbandes Lars Klitzsch. Bewerberin Katharina Kretschmer aus Dresden habe die volle Freigabe von ihrem Praktikumsbetrieb erhalten. Das Argument, ihre Ausbildung hindere die junge Frau, das umfangreiche Aufgabenspektrum als Hoheit wahrzunehmen, lässt Kremtz nicht gelten.

Schützenhilfe erhält der Meißner von zahlreichen Seiten. So verweist Winzerin Anja Fritz vom Weingut Mariaberg im Spaargebirge darauf, dass auch die früheren Hoheiten Franziska Spiegelberg und Juliane Kremtz ihre Ausbildung zur Amtszeit noch nicht abgeschlossen hätten. Sie finde es traurig, dass eine junge Frau so vor den Kopf gestoßen werde.

Deutliche Worte findet der Geschäftsführer der Sächsischen Vinothek an der Dresdner Frauenkirche Ralf Walter. Eine geeignete Kandidatin unter fadenscheinigen Gründen auszuschließen, sei eine sehr fragwürdige Entscheidung des Vorstandes. Er erwarte eine konkrete Darstellung, wie diese Entscheidung zustande kam. Gerüchte gebe es einige, so das frühere Vorstandsmitglied des sächsischen Weinbauverbandes. Darüber hinaus finden sich allein unter dem Eintrag auf der Facebook-Seite der ehemaligen Weinkönigin Katharina Lai aus Diesbar-Seußlitz Kommentare von weiteren drei früheren sächsischen Weinhoheiten, die ihr Unverständnis über die Auswahl des Weinbauverbandes äußern.

Sachsens Winzerchef Lars Klitzsch ficht das nicht an. Er spricht von einem „ganz, ganz kleinen Personenkreis, welcher jetzt Stimmung macht.“ Er verweist auf die Wahlmodalitäten des Verbandes, die für alle Bewerberinnen im Internet einsehbar seien. Dort werde auch die Möglichkeit erwähnt, Bewerberinnen vor der Wahl abzulehnen oder sie zurückzustellen. Von letzterem Instrument habe der Vorstand Gebrauch gemacht. Das Amt der sächsischen Weinkönigin fordere einen hohen Einsatz von der Inhaberin der Krone. Aus Sicht der Mitglieder des Vorstandes steht dies im Widerspruch zur laufenden Ausbildung von Katharina Kretschmer. Das sei ihr so in einem Gespräch mitgeteilt worden. Nichts spreche dagegen, wenn sich die nach eigenen Angaben bereits seit längerer Zeit für sächsische Weingüter tätige junge Frau nächstes Jahr erneut bewerbe. Für Klitzsch steht nach eigener Aussage jetzt im Vordergrund, die Diskussion intern und sachlich zu führen sowie die verbliebenen drei Kandidatinnen zu schützen. Er freue sich auf die Gala am 4. November ab 18.30 Uhr in der Coswiger Börse. Als prominente Gäste würden Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) und Landtagspräsident Matthias Rößler erwartet (CDU).

Die enttäuschte Bewerberin selbst kann den Ausschluss vom Finale in Coswig nicht nachvollziehen. Seit mittlerweile zehn Jahre hege sie den Wunsch, sich zur Wahl zu stellen, so die in Sachsens Winzerszene gut vernetzte Katharina Kretschmer. Seit acht Jahren beschäftige sie die Frage, wann der richtige Moment dafür gekommen sei. Als wichtig habe sie empfunden, sich zuvor auf dem Gebiet des Weinanbaus soweit zu bilden, dass es bei nationalen und internationalen Terminen nicht peinlich werde. „Dieses Amt wird leider gern zur Selbstdarstellung und für das eigene Ego genutzt. Aber es geht darum, ein Anbaugebiet zu vertreten“, so die Studentin im Fach Internationale Weinwirtschaft an der Hochschule im hessischen Geisenheim.

Die Absage an die ambitionierte Dresdnerin ist nicht der einzige Diskussionspunkt im Vorfeld der Gala. Einem Bericht der Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN) zufolge, sorgte die Tätigkeit von Kandidaten Katrin Hecht für Nachfragen. Diese arbeitet im Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft, welches auch den Weinbau im Freistaat kontrolliert. Kritiker befürchteten hier einen Interessenkonflikt. Dies sei vom Amt zurückgewiesen worden. Der Weinbau gehöre nicht zu Katrin Hechts Aufgabengebiet, so die DNN.

