Kramosch fehlt den Weixdorfern Der SG-Kicker ist nach der Roten Karte vom Spiel in Neugersdorf gesperrt. Trainer Steinhardt kritisiert die Entscheidung.

© dpa

Fußball. Am vierten Spieltag in der Landesklasse Ost empfängt Spitzenreiter SV Oberland Spree am Sonnabend (15 Uhr) den FV 06 Laubegast. „Es wird sicher eine richtig gute Partie. Zwei spielstarke Mannschaften treffen aufeinander“, sagt SV-Coach Stefan Richter. Der Trainer, der zugleich auch als Torwart einen stets starken Part abliefert, erinnert sich gern an die letzte Begegnung gegen Laubegast. Damals siegte der SV Oberland Spree noch unter dem alten Namen SV Großpostwitz-Kirschau mit 5:1. Ende Mai trugen sich Georg Ginzel, Petr Mecir, Robert Himmel, Jan Mecir sowie Ondrej Rasin in die Torschützenliste ein. Alle fünf Spieler stehen noch im Kader der Lausitzer.

Die SG Weixdorf muss am Sonntag um 15 Uhr gegen Rot-Weiß Bad Muskau auf Tobias Kramosch verzichten. Der Ex-Turbine Dresden-Spieler sah beim 2:4 in Neugersdorf in der achten Minute den Roten Karton. „Eine echt überzogene Entscheidung“, hatte Trainer Holger Steinhardt kritisiert. Trotzdem wollen die Nord-Dresdner an die gute spielerische und vor allem kämpferische Leistung beim 2:4 beim FC Oberlausitz II anknüpfen. „Wie die Jungs trotz hochsommerlicher Hitze 80 Minuten lang zu Zehnt gegengehalten haben, verdient höchsten Respekt. Solche Darbietungen geben Mut“, lobt Steinhardt. (jj)

