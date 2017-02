Kraftwerksblock an der Grenze wächst Polen setzt langfristig auf Kohle. Das zeigt sich im Dreiländereck – und nicht nur hier.

Mit einer Höhe von 125 Metern überragt der Treppen- und Versorgungsturm des neuen Turower Kraftwerksblocks längst die Kühltürme der benachbarten Blöcke. © Arndt Bretschneider

Einer der modernsten Kohlekraftwerksblöcke Mitteleuropas entsteht gegenwärtig auf polnischer Seite im Dreiländereck. Ein 125 Meter hoher, rechteckiger Turm für künftige Lasten- und Personenaufzüge, Kabelschächte, Treppenhaus und Sanitärinstallationen überragt im Kraftwerk Turow die Hunderte Millionen Euro teure Baustelle.

Der 450-Megawatt-Block soll 2021 ans Netz gehen und drei alte Anlagen in Turow ersetzen. Polen setzt bei der Energieversorgung langfristig auf Stein- und Braunkohle. Erneuerbare Energien sollen bis 2020 einen Marktanteil von 15 Prozent erreichen. Zum Vergleich: In Deutschland kam 2015 fast jede dritte Kilowattstunde Strom aus einer erneuerbaren Quelle wie Wind- oder Sonnenkraft, 24 Prozent trug die Braunkohle zur Energieversorgung bei.

In Polen baut der Energiekonzern PGE, dem auch der Stromriese in Turow gehört, gegenwärtig im oberschlesischen Steinkohlerevier zwei neue Kraftwerke mit je 900 Megawatt Leistung. Auch in der ostpolnischen Woiwodschaft Masowien ist ein neuer Steinkohle-Kraftwerksblock im Bau. Nach seiner Fertigstellung wird er mit einer Leistung von 1 075 Megawatt der leistungsstärkste Block eines Steinkohlekraftwerkes in ganz Europa sein.

Die Neubauten im Dreiländereck, in Oberschlesien und in Masowien sind Teil eines Erneuerungsprogramms, an dessen Ende landesweit 30 alte Kraftwerksblöcke abgeschaltet sind. Der erste Block in Turow lieferte 1962 Strom. Das Kraftwerk sichert Polen acht Prozent der Stromversorgung.

