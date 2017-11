Kraftwerk kommt nach Dresden Die Elektronik-Pioniere werden im Februar gleich drei ihrer 3D-Konzerte im Albertinum geben.

Kraftwerk wird im Februar in Dresden erwartet. © dpa

Dresden. Das Albertinum kann im Februar kommenden Jahres höchst prominente Musiker begrüßen: Das Düsseldorfer Quartett Kraftwerk nutzt den Lichthof des Gebäudes für drei seiner 3D-Konzerte.

Die Pioniere der elektronischen Musik werden im Rahmen einer derzeit von den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) geplanten Veranstaltung am 2. Februar 2018 zum Thema „Museum | 3-D | Digital“ auftreten.

Sichtlich erfreut über die Zusage der Band ist SKD-Chefin Marion Ackermann: „Als ein Ort künstlerischer Inspiration bietet der Lichthof des Albertinums den perfekten Ort für eine Musik, die eine besonders intensive Verbindung von Technik und künstlerischer Perfektion schafft.“

Dresden reiht sich damit in eine ganze Serie von weltbekannten Auftrittsorten der Band ein: die 3D-Konzerte gab es unter anderem schon in der Londoner Tate Modern Turbine Hall, der Oper im australischen Sydney, der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles und der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

Dem ersten Auftritt folgen weitere am 3. und 4. Februar. Tickets sind für 71,50 Euro (inkl. Vorverkaufsgebühr) online erhältlich. (mja)





