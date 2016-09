Kraftvoller Einstieg Der AC Meißen startet erfolgreich in die Saison. Der einzige Neuzugang überzeugt.

© Symbolfoto: Andreas Weihs

Mit 581,6:439,0 Punkten Relativ hat der Athletikclub Meißen seinen ersten Heimkampf der neuen Saison gegen die KG Görlitz/Zittau gewonnen. Trotz des Meißner Weinfestes, waren einige Gewichtheberfreunde versammelt, um der Meißner Riege die Daumen zu drücken.

Die meiste Kraft der Meißner hatte Konstantin Förster. Er hob mit 266 kg im Zweikampf die größte Last und blieb mit sechs gültigen Versuchen als einziger fehlerfrei. Doch nicht weniger stark zeigten sich natürlich auch seine Teamkollegen. Wie Nico Fritsch, der trotz Handgelenksproblemen beeindruckende 247 kg im Zweikampf bewältigte. Sein doppeltes Körpergewicht, konnte Hagen Janta im Stoßen zur Hochstrecke bringen. 132 kg setzte er um und stieß sie auch technisch einwandfrei aus. Diese Leistung und die 103 kg im Reißen brachten 108 Punkte relativ ein. Diese Punktzahl war der Tagesbestwert. Seine Schwester Gerit zeigte ein sauberes Reißen und leistete sich nur im Stoßen einen kleinen Schnitzer. Dennoch brachte sie 93 Punkte Relativ dem Punktekonto ein und kratzt nun schon an der 100-Punkte-Grenze. Alexej Lysenko bewältigte 110 kg im Reißen und 135 kg im Stoßen. Mit großer Neugier erwarteten die Zuschauer, den weiblichen Neuzugang der Meißner: Olga Miljukov. Mit 175 kg im Zweikampf und jeder Menge Ehrgeiz zeigte sie, dass sie sich in der Mannschaft gut eingefunden hat.

Kapitän Konstantin ist nach dem Auftritt überzeugt, dass 600-Punkte-Marke definitiv überschritten wird. Bereits am 15. Oktober beim Kräftemessen bei Empor Berlin besteht dazu die Möglichkeit. (sh)

zur Startseite