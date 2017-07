Kraftfahrer sprechen über Lenkzeiten Seit ein paar Wochen gibt es einen Gesprächskreis für Fahrer. Und was wollen sie wissen?

Ein offensichtlich übermüdeter Lkw-Fahrer. Die Regelungen für die Ruhe- und Lenkzeiten innerhalb einer Woche sind für den ein oder anderen Kraftfahrer doch ziemlich kompliziert. © Symbolbild/Archiv

Zwei größere Themenfelder haben sich für Enrico Poethig herauskristallisiert: Ruhe- und Lenkzeiten und Ladungssicherheit. Beides scheint zwar stets und überall besprochen zu werden, aber das ist offenbar nicht ganz richtig. Die Schulung für Lkw-Fahrer, die alle fünf Jahre absolviert werden muss, beinhaltet beispielsweise nicht das Arbeitszeitgesetz.

Nun sind die Regelungen für die Ruhe- und Lenkzeiten innerhalb einer Woche für den ein oder anderen doch ziemlich kompliziert. Was zählt also als Schicht- , was als Arbeitszeit und wie wird mit Bereitschaftszeiten verfahren, die sich sammeln, wenn der Fahrer auf Ladung warten muss? Fragen über Fragen also, die der in Großenhain gegründete Kraftfahrerkreis Großenhain-Dresden beantworten will. Die Treffen finden in den Verdi-Räumen in Dresden an der Cottaer Straße statt.

Nächster Termin ist der 23. September. Eingeladen ist diesmal auf Wunsch der bereits teilnehmenden Berufskraftfahrer ein Vertreter vom Bundesamt für Güterverkehr. Man kann sich aber ganz persönlich Tipps holen oder seine Fahrerkarte auslesen lassen und Rat holen – ohne Polizei versteht sich. Der Kraftfahrerkreis ist eine Fachgruppe, die jedem offensteht, der sich mit der Branche befasst, und zuständig fürs gesamte Elbland.

grh-dd@kraftfahrerkreis.de

