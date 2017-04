Kraftfahrer schließen sich zusammen Ein Großenhainer will jetzt Berufskraftfahrern eine starke Stimme geben. Warum, das erzählt er der SZ im Gespräch.

Enrico Poethig will am 17. Juni im Schützenhaus den Kraftfahrerkreis Großenhain-Dresden gründen. Die Gruppen sind offen, für alle, die mit „Berufs-Fahren“ zu tun haben – also auch Polizei, Fuhrparkleiter, Taxichauffeure, Buslenker, Betriebsgruppen oder Disponenten. © Kristin Richter

Herr Poethig, sie gründen einen Kraftfahrerkreis. Ist das eine Art Gewerkschaft?

Nicht direkt. Wir wollen zwar perspektivisch mal als Betriebsgruppe von Verdi anerkannt werden, die hinter uns stehen. Aber wir verstehen uns auch als Fachgruppe, als Interessenvertreter aller Beteiligten, die etwas mit unserer Berufsgruppe zu tun haben. Deshalb bemühe ich mich auch gerade, noch einen Vertreter der Autobahnpolizei zu uns in den Kraftfahrerkreis zu holen. Ob Bus- oder Taxifahrer, Trucker, Disponent oder Fuhrparkleiter – jeder ist hier gern gesehen und kann sich mit seiner Sicht einbringen. In der Gruppe Düren-Aachen ist sogar ein Redakteur vom „Fernfahrer-Magazin“ dabei. Wir wollen Alltagshilfe geben und Interessenvertreter sein. Der Kraftfahrerkreis Großenhain-Dresden ist auch erst der Zehnte in ganz Deutschland.

Also findet Ihr Chef es gut, dass Sie sich da engagieren?

Ja, er findet es gut, dass sich Leute mit den Problemen des Berufsstandes beschäftigen und Hilfe geben wollen.

Naja, der Traumjob Trucker ist auch nicht einfach. Was drückt Sie denn derzeit vor allem?

Auch wenn es kurios klingt, wir wünschen uns bei vielem mehr Kontrollen. Zum Beispiel, dass auch die ausländischen Fahrer, die in Deutschland unterwegs sind, den geltenden Mindestlohn bekommen – das wäre den Firmen gegenüber fair, die korrekt bezahlen. Die Kraftfahrerkreise haben sich zum Beispiel mit anderen Verbänden dafür starkgemacht, dass die lange Ruhepause von 45 Stunden nicht mehr in der Lkw-Kabine oder am Lkw verbracht werden darf. Wer seinen Fahrer entgegen herrschender Gesetzlage zur Wochenruhezeit in der Kabine verdonnert, spart sich Hotelkosten für seine Chauffeure, Transferfahrten für die Fahrer und Kosten für eine vernünftige Disposition. Das geht zulasten der vor allem ost- und mitteleuropäischen Fahrer und verzerrt den Markt. In Belgien und Frankreich ist das schon verboten, nun zieht Deutschland im Sommer nach.

Das ist schon große Politik. Kann sich der einzelne Fahrer auch direkt mit Fragen an die Kreise wenden?

Aber natürlich, dafür sind wir ja da. Im Alltag gibt es viele Situationen, in denen man froh ist, mal schnell jemanden fragen zu können. Wenn ich nachts auf der Strecke bin, bekomme ich manchen Anruf. Die gesetzlichen Regelungen zu den Ruhe- und Lenkzeiten sind zum Beispiel gar nicht so leicht. Da sind viele unsicher. Da liegt mal ein Feiertag zwischen der angefangenen Fahrzeit oder die Zeitverschiebung wirkt sich aus, man steht im Stau beim Auffahren auf die Fähre oder, oder, es gibt immer mal knifflige Situationen. Ich habe ja auch selbst schon einiges gesehen. Ich bin selbst 14-tägig unterwegs gewesen, viel nach Polen, aber auch in die Schweiz, nach England, Frankreich oder Luxemburg. Ich weiß noch, wie ich in England kontrolliert wurde und die Polizisten kamen mit Metallspänen an. Da hab ich noch gefragt, was das denn wird – aber das war schon pfiffig. Manche legen nämlich einen Magneten auf den Sensor – und so würde jede Tacho-Manipulation sofort auffallen. Auf so etwas sollte man sich nie einlassen, das muss den Fahrern klar sein. Auch dazu wollen wir aufklären. Jeder hat auch für sich selbst Verantwortung.

E-Mail-Kontakt: grh-dd@kraftfahrerkreis.de

Es fragte: Birgit Ulbricht

