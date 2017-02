Kraftfahrer ignorieren Sperrschilder Eine Umleitungsstrecke in Ohorn sorgt derzeit für Ärger.

Auch das Tempolimit beeindruckt nur wenige Autofahrer auf der Ohorner Umleitungsstrecke. © dpa

Seit ein paar Tagen ist die Staatsstraße in Ohorn am Autobahnanschluss wegen Bauarbeiten an einer Brücke gesperrt. Seitdem gibt es Ärger in Ohorn. Vor allem die Anlieger der Röderstraße sind genervt. Die Anwohnerstraße ist schmal und für den Umgehungsverkehr nicht geeignet. Der soll über die Schulstraße, Hauswalde und Bretnig rollen, nicht aber über die Röderstraße. Genau das wollte auch die Gemeinde sicherstellen – senkte das Tempolimit auf 30 km/h und sperrte die Strecke für Laster (Anlieferverkehr ausgenommen). Doch kaum jemand halte sich daran, so Bürgermeisterin Sonja Kunze. Laster ruinieren den Seitenstraßen oder Rasen der Anwohner. Denn es wird eng auf der Straße, wenn Lkws hier unterwegs sind.

Am Dienstag war die Polizei präsent, bestätigte die Situation und sorgte zumindest zeitweilig für etwas Ruhe. Das geht nicht immer so.

Deshalb empfiehlt jetzt die Gemeinde den Anliegern aufzupassen, und die Kennzeichen der Sünder zu notieren. Dazu das Datum und die Uhrzeit. Die Notizen nimmt die Gemeinde entgegen und reicht sie an die Verkehrsbehörde weiter. Dann gibt es Bußgelder für die Kraftfahrer. (SZ)

zur Startseite