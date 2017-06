Gewichtheben Kraftakt zu Ferienbeginn belohnt Lucas Müller gewinnt Silber bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler in Frankfurt/Oder

Lucas Müller zeigte sich bei der Deutschen Meisterschaft in bestechender Form, markierte persönliche Bestleistungen und wurde mit Silber belohnt. © privat

Für die sächsischen Schülerinnen und Schüler war der vergangene Freitag der letzte Schultag – und mit der Zeugnisausgabe wurden die Ferien eingeläutet. Nicht so für die Nachwuchsgewichtheber des AC Meißen, die sich in Frankfurt (Oder) noch mal zum Kräftemessen mit den Besten ihres Jahrganges trafen.

Am Freitag startete Vivien Krüger bei den Mädchen des Jahrganges 2004 in den Wettbewerb. Bei ihrer ersten Meisterschaft lief es recht gut, und mit 31 Kilogramm im Reißen stand schon in der ersten Teildisziplin eine neue Bestleistung zu Buche. Im Stoßen folgten nach dem gültigen ersten Versuch noch zwei weitere Hebungen mit guten technischen Wertungen. Und so kamen 43 Kilo als neue Bestleistung in die Wertung. In der Athletik behauptete Vivien ihren Platz im Mittelfeld und belegte am Ende einen hervorragenden fünften Platz.

Lucas Müller setzte im Jahrgang 2003 schon mal ein Zeichen und brachte ebenfalls fünf gültige Hebungen in die Wertung. Mit 50 Kilo im Reißen stellte Lucas seine Bestleistung ein, und der Versuch, 52 kg zu reißen, ging nur knapp daneben. Das war nun Ansporn, im Stoßen ebenso an sein Limit zu gehen. Und drei gültige Hebungen untermauerten seinen Anspruch, eine Medaille mit nach Hause zu bringen. 64 kg brachte er im Stoßen zur Hochstrecke, und das mit sehr guter technischer Ausführung, auch wenn das Kampfgericht dies leider nicht so honorierte. Am Ende fehlten nur fünf Punkte zum Sieg, den sein Dauerrivale Julian Pester aus Chemnitz feiern durfte. Aber Silber war gewonnen, und es gibt sicher ein Wiedersehen auf demselben hohen Niveau.

In der Gruppe Leichtschwer ging Kevin Klünder an den Start. Leider erwischte er einen nicht ganz so guten Tag. Ihm gelangen jeweils nur die Anfangslasten von 42 kg im Reißen und 52 kg im Stoßen. Das spiegelte nun wirklich nicht sein wahres Leistungsvermögen wider, und es bleibt zu hoffen, dass der berühmte Faden nicht noch mal verloren geht. Erkämpft hat sich Kevin trotz allem den zehnten Platz, da im athletischen Teil wieder sein gewohnter Rhythmus zurückkehrte.

Elija Cyron hingegen konnte seine Pechsträhne bei den Landesjugendspielen wettmachen und sechs gültige Hebungen zeigen. Mit 46 kg im Reißen und 58 kg im Stoßen wurden sogar neue Bestleistungen markiert. Gute athletische Ergebnisse brachten am Ende einen verdienten achten Platz in der Gesamtwertung. In der Vereinswertung belegten die Domstädter den 14. Platz (von immerhin 28) und trugen somit zu Platz zwei in der Länderwertung bei, den die sächsischen Nachwuchsheber hinter Baden-Württemberg erringen konnten. Nun gehen die Meißner erst einmal in die wohlverdienten Sommerferien, um im neuen Schuljahr wieder mit frischen Kräften in der Schule und beim Sport an den Start gehen zu können. (J. Sömmering)

