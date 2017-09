Fußball-Landespokal Kraftakt in Unterzahl Die Radebeuler gewinnen beim SV Wesenitztal mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Ausgerechnet Ex-Spieler Hoppadietz scheitert an Gäste-Keeper Toni Bunzel.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Der Radebeuler BC steht in der 3. Runde um den Fußball-Landespokal. Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich beim Landesklässler SV Wesenitztal nach Elfmeterschießen mit 7:5 durch.

Matthias Müller stellte sein Team um, nominierte erstmals Julius Groß für die Startelf und ließ auch Willi Richter, der nach monatelangen Verletzungssorgen endlich wieder fit ist, von Beginn an ran. Die erste halbe Stunde war umkämpft, ein Klassenunterschied nicht erkennbar.

„Eine sinnlose Aktion von Erik“

In der 30. Minute rückte Schiedsrichter Mario Wehnert aus Haselbachtal in den Mittelpunkt, zeigte Erik Talke wegen wiederholten Meckerns die Gelbe Karte. Und als Talke auch diese Entscheidung „kommentierte“, flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Müller war bedient: „Eine sinnlose Aktion von Erik. Spätestens als wir in die Verlängerung mussten, dachte ich, wir bekommen Probleme, weil ja auch Benno Töppel und Franz Kunze durch Trainingsausfall nicht topfit waren.“

In der Folgezeit nutzten zunächst die Hausherren die zahlenmäßige Überlegenheit. Doch erst parierte RBC-Schlussmann Toni Bunzel gegen Martin Schiefner, dann stand der Pfosten im Wege und schließlich wurde der Winkel für Markus Hexamer zu spitz. Doch dann gingen die Radebeuler durch einen herrlichen Freistoßtreffer von Kapitän Felix Graage in Führung (43.), aber Wesenitztal schaffte noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich durch ein Kopfballtor von Maik Yükceker (45.). Mit dem 2:1 durch Martin Schiefner, der auch mit dem Kopf zur Stelle war (51.), schienen die Gastgeber auf dem Weg in Runde drei, aber diesmal konterte der Landesligist durch Benno Töppel (68.).

Mit dem 2:2 ging es in die Verlängerung, in der beide Teams auf das Siegtor spielten. Zunächst waren es Willi Richter und Benno Töppel die am glänzend reagierenden SVW-Keeper Eric Droßel scheiterten (117.). Nur 120 Sekunden später hätte ausgerechnet der Ex-Radebeuler Gregor Hoppadietz die Partie entscheiden können, aber sein Schuss landete am Pfosten. Auch im Elfmeterschießen hatte Hoppadietz dann kein Schussglück und scheiterte an Toni Bunzel. Damit war der Weg frei für die Radebeuler, denn Robert Lauterbach, Benno Töppel, Philip Heineccius, Willi Richter und Felix Graage behielten die Nerven.

Bunzels starke Elfer-Parade

Matthias Müller atmete nach dem Abpfiff erst einmal tief durch: „Das war dann doch ein Kraftakt, bei dem wir für mich etwas überraschend Körner hatten. Stark, wie Toni Bunzel den Elfer pariert hat, denn Gregor Hoppadietz ist ein guter und sicherer Schütze. Aber vielleicht kannte Toni seine Ecke, sie haben ja zusammengespielt und trainiert.“ Für die Auslosung in der Messestadt hat „Lotte“ Müller keinen Wunschgegner: „Wir wollen möglichst lange dabei sein. Die Pokalspiele sind wichtig, um im Rhythmus zu bleiben und auch mal die eine der andere personelle Variante auszuloten.“ Der Trainer dachte dabei wohl auch an Töppel und seinen zweiten Torhüter Christoph Schultchen, der für fünf Monate beruflich nach Singapur geht. Töppel dagegen wird beim kommenden Punktspiel gegen Oberliga-Absteiger Markranstädt noch mitwirken, ehe er seine dreiwöchige Hochzeitsreise nach Florida antritt. „Wir sind Amateure, da gehören diese Dinge dazu“, weiß Müller.

zur Startseite