Kraftakt für Sportler und Veranstalter Vor dem Radrennen „Rund um Lampertswalde“ müssen Gemeinde und der RSV Gröditz Unwetterschäden beseitigen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zufrieden: Jürgen Grütze vom Radsportverein Gröditz freut sich, dass das Rennen „Rund um Lampertswalde“ wie geplant und mit großen Starterfeldern über die Bühne geht. Nach dem Unwetter vom Donnerstag hatten zumindest für ein paar Stunden Fragezeichen hinter dem Wettkampf gestanden. © Klaus-Dieter Brühl Zufrieden: Jürgen Grütze vom Radsportverein Gröditz freut sich, dass das Rennen „Rund um Lampertswalde“ wie geplant und mit großen Starterfeldern über die Bühne geht. Nach dem Unwetter vom Donnerstag hatten zumindest für ein paar Stunden Fragezeichen hinter dem Wettkampf gestanden.

Arite Pursche und Toni Lehmann waren für Kaffee und Kuchen zuständig. Aus 19 von Vereinsmitgliedern gebackenen Kuchen konnten die Gäste auswählen.

Genau 19 Kuchen haben Vereinsmitglieder des Radsportvereins (RSV) Gröditz1952 e.V in diesem Jahr für Sportler und Zuschauer gebacken. Schon acht Uhr in der Frühe stehen Arite Pursche und Toni Lehmann hinterm Verkaufstisch an diesem Sonntag. „Bis zum bitteren Ende“, sagt Toni Lehmann lachend. Kaffee und Gebäck sind begehrt. Den Sonntag „opfern“ die beiden Gröditzer wie fast alle ihre Vereinskollegen gern. Auch wenn das einstige Radrennen „Rund um Gröditz“ schon zum fünften Mal ein „Auswärtsspiel“ in Lampertswalde ist. „In Gröditz wurden die Kosten für die Streckenabsperrung einfach zu hoch“, erzählt der Vereinsvorsitzende Jürgen Grütze. Deshalb sah sich der Verein nach einer anderen Strecke um und wurde auf einem Kurs zwischen Lampertswalde, Blochwitz und Weißig amRaschütz fündig. Dort fand man offene Ohren und gute Bedingungen durch die nahegelegene Sportanlage vor. „Die Gemeinde stellt uns immer ihren Bauhof zur Verfügung“, nennt Jürgen Grütze einen weiteren Aspekt.

Diesmal waren die Veranstalter ganz besonders auf die Hilfe ihrer Gastgeber angewiesen. Denn: Das Unwetter vom Donnerstag ließ kurzzeitig Zweifel aufkommen, ob ein Radrennen auf der 10-Kilometer-Strecke überhaupt möglich ist. Heruntergefallene Äste und Bäume lagen auf der Straße. „Vor allem aber Unmassen von Matsch“, so Lampertswaldes Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. Jürgen Grütze fuhr Freitagfrüh die Strecke selbst noch einmal ab. Die Gröditzer rückten dann zwar umgehend mit einem 13-köpfigen „Kehrkommando“ an. „Doch das hätten sie niemals schaffen können“, glaubt der Lampertswalder Gemeindechef. Hoffmann, für manch unkonventionelle Idee bekannt, fackelte nicht lange und holte eine Kehrmaschine ran. Freitagmittag war klar: Hier kann ein Radrennen stattfinden.

„Rund um Lampertswalde“, wie der Wettbewerb heute heißt, gehört unter den Radrennfahrern zu den beliebtesten Rennen in Sachsen. „Straßenrennen mit solch langen Runden stehen in der Gunst nach den Landesmeisterschaften mit an höchster Stelle“, so Jürgen Grütze. Ein weiterer Vorzug gegenüber anderen Kursen: Es geht durch hügeliges Terrain und nicht nur auf „flache“ Strecken. „Da werden die Felder auch mal ein bisschen auseinandergerissen“, freut sich Grütze. Denn das bedeutet: Spannung Runde für Runde, Abwechslung für die Zuschauer. Genau deshalb ist „Rund um Lampertswalde“ Anziehungspunkt für „Jedermänner“ und Frauen, Kinder und Jugendliche, Amateurradsportler aus ganz Deutschland. Dass ebenfalls am Wochenende in Chemnitz Deutsche Meisterschaften ausgetragen wurden, merkt man dem Starterfeld kaum an. Zudem sind auch ein paar Fahrer gekommen, die eigentlich in Magdeburg in die Pedalen treten wollten. Doch dort musste das Event wegen der Folgeschäden des Donnerstag-Unwetters abgesagt werden. Rund 140 Starter allein in den Jedermann-Klassen, etwa 60 Fahrer im Hauptrennen der Elite über 13 Runden, stark besetzte Jugendrennen – da schlägt das Radfahrerherz von Jürgen Grütze bei „Rund um Lampertswalde“ gleich noch etwas schneller. Auch die Gastgeber sind am Start – wenngleich diesmal wegen der Ferien nur mit einer kleinen Delegation der Grundschule im „Fette-Reifen-Rennen“.

Währenddessen laufen die Wettkämpfe wie geschmiert – bei bestem Radfahrerwetter. Im Jedermann-Rennen winkt bei den zwischenzeitlichen Sprintwertungen dem Sieger ein Fünf-Liter-Fass Bier. „Um die Dopingprobe nicht hinauszuzögern“, flachst Moderator Andreas Clauß. Das Publikum schmunzelt, doch von größerem Interesse ist freilich, wer sich die Punkte in der Serie um den Lausitzcup holt.

Jürgen Grütze ist zufrieden. Sein Blick geht schon voraus auf den 17. September. Dann veranstaltet der RSV Gröditz die 13. Röder-Elbe-Radtourenfahrt. Es ist ein weiteres Highlight im 65. Jahr der Gröditzer Radsporttradition. Der RSV selbst verzeichnete zuletzt einen Mitgliederaufschwung. „Aber für den Leistungssport fehlt uns der Nachwuchs“, sagt Jürgen Grütze nachdenklich. Radsport sei eine sehr harte Sportart, „die viel Zeit in Anspruch nimmt“. Bürgermeister Wolfgang Hoffmann indes muss sich diesmal früher als sonst verabschieden. Während ein Teil seiner Feuerwehrmänner nach dem Unwettereinsatz jetzt ihren Mann bei den Absperrungen fürs Radrennen in den Ortsteilen stehen, muss der Gemeindechef nach Oelsnitz. Dort „brennt“ es nach dem Sturm am meisten, gibt es auch drei Tage danach Strom nur aus dem Notstromaggregat.

