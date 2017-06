Kraftakt an der Grenzstraße Auf einer der größten Baustellen Riesas steht bald eine lange Nacht bevor – mit Folgen auch für Passanten und Radfahrer.

Kein Durchkommen: Blick auf die Ampel-Kreuzung Grenzstraße/Bahnhofstraße. © Sebastian Schultz

Die kürzeste Verbindung zwischen Weida und dem Stadtzentrum ist für Autofahrer noch bis Mitte 2018 gesperrt. Doch noch diesen Monat gibt es an der Grenzstraße auch Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer: In der Nacht vom 27. Juni auf den 28. Juni wird nach dem Abriss der bestehenden Brücke die Behelfsbrücke eingeschoben, die in den nächsten Monaten zum Riesaer Stadtbild gehören wird. Während des Einbaus kommen auch Fußgänger und Radler nicht durch, teilte Bauamtsleiterin Ina Nicolai jetzt im Bauausschuss mit.

Diese Aktion wird ein echter Kraftakt: Die Behelfsbrücke wird mit insgesamt vier Schwerlasttransportern angeliefert, von denen zwei aus Richtung Stadt anrollen, zwei aus Richtung Weida. Immerhin: Bislang liege der Bauablauf an der Brücke über die Bahnlinie im Plan. Mittlerweile wurden die zahlreichen Leitungen der Bahn umverlegt, um Platz für die Bauarbeiten zu schaffen. Die Gründungssohle für die Behelfsbrücke wurde abgenommen. Nun laufen die Bewehrungsarbeiten für die Widerlager der Behelfsbrücke. (SZ/csf)

zur Startseite