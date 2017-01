„Kraft für effiziente Notwehr“ Durch Übergriffe wie Silvester 2015 in Köln fühlen sich manche Frauen unsicher. Das sorgt für Aufwind bei Kursen für Selbstverteidigung. Nun bietet auch die HSG Turbine einen an.

Anna C. Vater gehört zum JuJutsu-Team Zittau. Nun hat sie eine Frauen-Selbstverteidigungsgruppe aufgebaut. © Rafael Sampedro

Gibt es einen bestimmten Grund oder Anlass für dieses neue Angebot?

Es wurde immer wieder nachgefragt, ob wir einen solchen Kurs speziell für Frauen anbieten könnten. Bisher war es aber schwierig, da wir keine Trainerin mit der entsprechenden Zeit zur Verfügung stellen konnten. Ich bin derzeit die vertretende Übungsleiterin und werde zukünftig als Trainerin tätig sein, und da ich mich im Kampfsport gern engagiere, werde ich diesen Kurs jetzt leiten.

Wie ist bisher die Nachfrage, haben sich schon viele Frauen angemeldet?

Die ersten Anmeldungen gibt es bereits. Es gab im Vorfeld viel Interesse, sodass wir mit weiteren Anmeldungen rechnen. Wer also gern teilnehmen möchte, sollte sich bald anmelden, da der Kurs auf circa 20 Frauen begrenzt ist.

Fakten zum Kurs zurück 1 von 4 weiter Zeitraum: 1. Februar- 29. März 2017, jeden Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr Ort: Vereinssportzentrum, Hefterstraße 15 in Zittau Kosten: 78 Euro Anmeldung: bitte unter: ju-jutsu-zittau@gmx.de

Was erwartet die Teilnehmerinnen?

Die erste Einheit wird hauptsächlich theoretischer Natur sein. Den Teilnehmerinnen werden rechtliche Rahmen zu „Notwehr“ und „Nothilfe“ vermittelt und ein wenig Grundwissen über JuJutsu und die Selbstverteidigung an die Hand gegeben. Im Verlauf der Trainingstage beschäftigen wir uns dann mit einer Situation, die immer gefährlicher wird. Die Teilnehmerinnen erlernen dabei die Techniken zur Abwehr, welche sie selbst ausprobieren sollen. Sportliche Konstitution ist dafür nicht unbedingt notwendig, aber auch dieser Punkt wird dann im Rahmen der Frage, „Wie viel Kraft brauche ich für eine effiziente Selbstverteidigung als Frau?“, besprochen.

Also neben dem Wissen, was wir weiter geben, wird spielerisch ausprobiert, wie man in einer Gefahrensituation agieren kann und was dabei wichtig ist.

Haben Sie vorab einen allgemeinen Tipp zum Verhalten in Notsituationen? Also was mach ich, wenn mich jemand angreift?

Es gibt tatsächlich ein paar ganz einfache Regeln, die man beachten sollte. Aufmerksam seine Umgebung beobachten wäre heute, wo viele Leute sich in ihr Handy verkriechen, tatsächlich ein nennenswerter Punkt. Wer einen Pfefferspray besitzt, sollte es wirklich griffbereit haben und nicht in der Handtasche suchen müssen. Deutliche Kommunikation über Körpersprache, was auch ein Thema im Kurs sein wird, sollte weit entfernten Mitmenschen deutlich machen, dass diese Situation gefährlich ist. Wer angesprochen wird, sollte auch deutlich sagen, dass er Wert auf Abstand legt und diesen auch selber herstellen. Sollte es sich um einen Raubüberfall handeln, so raten wir, die Wertsachen ziehen zu lassen. Diese lassen sich oft ersetzen, das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit meist nicht so leicht.

zur Startseite