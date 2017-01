Krätze ist wieder da Die vergessene Krankheit tritt auch im Landkreis Görlitz auf. In diesem Jahr gab es bisher nur einen Fall.

Das typische Krankheitsbild bei Krätze, ausgelöst von Milben © dpa

Winzig klein und aus menschlicher Sicht extrem ekelig. Oder kurz gesagt: Krätze-Milben. Spinnentiere. Skabies. Die Mini-Viecher leben zunächst auf der menschlichen Haut, paaren sich dort und bohren sich in die obersten Hautschichten, um dort drin weiter zu existieren. Inklusive Kotabgabe. Was nach einer Krankheit klingt, die man eher in den schlimmen Nachkriegsjahren vermutet hätte, sie ist wieder da. Die Krätze ist in Deutschland, in Sachsen nie ausgerottet worden. „Gerade in den kalten Monaten sind die Bedingungen gut, weil die Tiere keine Wärme vertragen“, sagt Fabian Lander, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik in Dresden der SZ. Und auch im Kreis Görlitz gab und gibt es Krätze-Fälle. Das bestätigt das Landratsamt.

„Nach Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes sind Krätze-Erkrankungen nur bei Auftreten von Krankheitshäufungen meldepflichtig“, so Landkreis-Sprecherin Gerlind Walter. Eine Häufung liege vor, wenn mindestens zwei Fälle der Erkrankung „im unmittelbaren epidemiologischen Zusammenhang stehend vorliegen“. Im Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz gab es im vergangenen Jahr drei dieser Häufungen mit insgesamt zehn Erkrankten. Darüber hinaus habe das Gesundheitsamt 29 Krankheitsfälle registriert, sagt Landratsamt-Sprecherin Gerlind Walter. In diesem Jahr war bis Mitte Januar ein Krätze-Einzelfall im Kreis Görlitz registriert. Im benachbarten Landkreis Bautzen hält man sich mit Auskünften zum Thema Krätze eher zurück, konkrete Zahlen gibt es offiziell nicht. Übertragen wird die Krätzemilbe über Körperkontakt. Das Risiko einer Infektion ist also da am größten, wo Menschen eng zusammenleben, etwa in Kindergärten, Schulen oder Heimen. Die Milben befallen bevorzugt warme Körperstellen mit dünner Hautschicht, wie etwa die Fingerzwischenräume, Achselhöhlen, Ellenbogen, Bauch und Rücken. Aufgenommen werden können sie etwa über Handtücher, Bettwäsche, Kissen oder Plüschtiere.

Wie das Robert-Koch-Institut informiert, reicht manchmal auch schon ein Händedruck, um sich zu infizieren. Ist das tatsächlich passiert, äußert sich die Krätze etwa drei Wochen später mit juckenden, mückenstichartigen Punkten. Besonders nachts in der Bettwärme ist der Juckreiz für die Betroffenen unerträglich. Sollte ein Ausschlag auftreten, raten Amtsärzte, zu einem Facharzt zu gehen, etwa einem Hautarzt, denn zur Diagnostik einer Krätze gehört viel Erfahrung. Die Krankheit heilt nicht von selbst ab, eine Therapie – meist mit Salben oder Sprays – ist unbedingt notwendig, um die Milben zu stoppen. Außerdem, so empfehlen Mediziner, sollten Familienmitglieder mitversorgt werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Angst aber müssen Betroffene nicht haben. In den meisten Fällen lässt sich die Krätze erfolgreich behandeln. So könne es durchaus passieren, dass der Arzt bereits kurze Zeit später die vom Gesetz geforderte Erlaubnis erteilen kann, dass ein Kind die Kita oder die Schule wieder besuchen darf. Bis dahin müssen Erkrankte zu Hause blieben.

Zur Therapie der Krätze stehen Anti-Milben-Mittel, bekannt unter den Namen Antiskabiosa, Akarizide, Skabizid, zur Verfügung, die in Form von Salben oder Cremes auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden. Seit Mai 2016 ist auch eine Behandlung mit Tabletten möglich. Ist die Haut durch die Krätze stark entzündet, verordnet der Arzt eventuell zusätzlich entzündungshemmende Medikamente. In den meisten Fällen gelingt es durch die Behandlung, alle Krätzemilben abzutöten und die Krankheit damit zu heilen. Unbehandelt kann die Krätze chronisch werden.

