Krähen werden aggressiv Nicht nur in großen Städten kann es derzeit zu Angriffen der Vögel auf Menschen kommen. Die Tiere beschützen ihre Jungen.

Eine Krähe lässt sich die Reste einer Banane schmecken. Immer mehr der Vögel leben in bewohnten Gebieten – und können für Menschen auch mal zur Gefahr werden. © dpa

Es kann schmerzhafte Krallen- und Schnabelhiebe setzen – und zwar von Krähen. Die untere Jagdbehörde weist darauf hin, dass es noch bis Anfang Juli zu derartigen Angriffen kommen kann. Denn Raben- und Nebelkrähen – die immer mehr auch in bewohnten Gebieten leben – befinden sich derzeit in der sogenannten Ästlingsphase. In dieser mindestens vierwöchigen Zeit werden die Jungtiere außerhalb des Nestes, im Gebüsch, auf Ästen oder auf dem Boden, von ihren Eltern betreut. Während die Jungtiere das Fliegen lernen, schützen die Eltern sie vor vermeintlichen Gefahren. Dabei attackieren sie Menschen und andere Tiere zum Schein – oder tatsächlich.

Erst kürzlich gab es mehrere Angriffe von Krähen auf Passanten in Dresden.

Um sich zu schützen, sollten die Tiere nicht gefüttert werden, Menschen sollten Abstand zu den Jungtieren halten, auch zu den Nistplätzen.

Die Behörden geben zudem auch Tipps: Oft greifen Krähen nur einzelne Personen an, heißt es da, Gefahrenorte sollten also nicht allein passiert werden.Ein über die Schulter gelegter Stock oder Regenschirm erzeuge zudem bei den Krähen Respekt. Kopfbedeckungen können vor Verletzungen schützen, sollten aber unauffällig sein.

Die Krähen nisten auf Bäumen, gern in Alleen oder markanten Einzelbäumen. Sowohl die schwarze Rabenkrähe als auch die schwarz-graue Nebelkrähe sind tagaktiv und zählen zu den intelligentesten Tieren. Beide sind Unterarten der Aaskrähe und naturschutzrechtlich besonders geschützte Tiere. (szo)

