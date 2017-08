Kräftemessen und Männerballett Auch Ödernitz lädt wieder zum jährlichen Dorffest. Die Männer des Ortes wollen dabei für einen Überraschungsauftritt sorgen.

Diese knatternden Vierräder werden auch in diesem Jahr im Rahmen eines Bulldogkorso durch den kleinen Ort fahren und für Aufmerksamkeit sorgen. Archivfoto: Rolf Ullmann

Werbebanner und geschmückte Strohfiguren weisen bereits seit Tagen auf die Feierlichkeiten am 12. August hin. Im Hintergrund wird unterdessen fleißig an der Vorbereitung getüftelt. Mit Unterstützung vieler Helfer konnte so erneut ein abwechslungsreiches Festprogramm erstellt werden, berichtet Mitorganisator Klaus Wilde, der seit Jahren Teil des verantwortlichen Veranstaltungsteams ist.

Er sitzt in seinem Büro vor einem Stapel gedruckter Handzettel mit dem Inhalt des Festes. Diese sollen noch in dieser Woche verteilt werden. Da an dem zweiten Augustwochenende auch in Niesky einige Veranstaltungen geplant sind, sei das auch dringend nötig, um die Gäste auch nach Ödernitz zu locken. Gründe zum Feiern gibt es in dem kleinen Ort zur Genüge. So soll an diesem Tag nicht nur das 778-jährige Bestehen sondern auch der dreißigste Geburtstag des Dorfclubs gefeiert werden, so der selbstständige Elektromeister.

Dazu gehören auch die Führungen in der Biogas- und Milchviehanlage. Zwischen 14 und 16 Uhr werden die Besucher im Stundentakt am Eingang abgeholt und auf ihrer Tour viele interessante Details der Milchwirtschaft erfahren. Natürlich sollen auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen. Aus diesem Grund hat man ein großes Kinderprogramm mit allem, was das Herz begehrt, für den Nachmittag vorbereitet. Basteln, Kinderschminken, Knüppelkuchen backen und auch das Feuerwehrspritzen stehen auf dem Plan. Für die Besucher immer ein großes Gaudi ist das Bulldogziehen. Daran wollen die Veranstalter weiter festhalten. So werden Mannschaften aus Kodersdorf, Särichen, Wiesa und Mückenhain erwartet.

Interessant wird nach den Informationen von Klaus Wilde auch das Abendprogramm. Zu diesem zählt traditionell der Sommernachtstanz. Zu dem absoluten Höhepunkt möchte der Mitorganisator allerdings nicht viel verraten. Fest steht, dass die Mitwirkenden des Ödernitzer Männerballett einen Überraschungsauftritt planen. Im Rahmen dieser Show soll es gegen 22 Uhr zudem ein Feuerwerk geben. Auch in Sachen Verpflegung wird man auf die bewährte Strategie zurückgreifen. So werden die Vereinsmitglieder selbst für Kaffee, Kuchen, Getränke und Gegrilltes verantwortlich sein. „Das kommt sehr gut an bei den Leuten“, so Wilde.

