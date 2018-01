Handball Kräfte reichen nur für eine Halbzeit In der Staffel Ost unterliegen die Weinbhöhlaer Frauen bei der SG Klotzsche deutlich mit 16:24.

Denise Hofmann, Jahrgang 2001, erzielte drei Tore und holte mehrere Strafwürfe heraus. Da sie am Sonntag mit der B-Jugend noch ein Spiel bestritt, wurde sie in der zweiten Hälfte geschont. © Dirk Rostig

Klotzsche. Nach dem Heimsieg in der Vorwoche gegen den Burgstädter HC hingen die Trauben für die Frauen des HSV Weinböhla am 15. Spieltag der Handball-Verbandsliga (Staffel Ost) wesentlich höher. Beim derzeitigen Tabellenzweiten, der SG Klotzsche, hieß es am Ende 16:24 (10:10).

Erschwerend kam hinzu, dass dem Weinböhlaer Trainer Michael Becker nur zehn Spielerinnen zur Verfügung standen. Die Mannschaft, die dankenswerterweise von Marlen Riemer aus der „Zweiten“ unterstützt wurde, stellte sich praktisch von selbst auf, da einige Spielerinnen angeschlagen in die Partie starteten. Mit Krissi Löwe, Odett Smogalski, Anke Lipsky, Kathleen Klos, Stefanie Schuricht und Gina Hübner fehlte neben den Langzeitverletzten gleich eine komplette Besetzung. „Mit dem Wenigen, was uns zur Verfügung steht, das Beste herausholen“, war Beckers Devise vor dem Spiel. Vor allem in den ersten dreißig Minuten setzten seine Damen das gut um. Ein ums andere Mal wurden die favorisierten und zahlenmäßig überlegenen Gastgeberinnen von den HSV-Frauen ausgespielt. So war es die gesamte erste Halbzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei der die Gäste in der 26. Minute letztmalig beim Stand von 9:8 vorlegen konnten. Mit einem 10:10 wurden die Seiten gewechselt.

Michael Becker war mit der ersten Halbzeit zufrieden, allerdings machten sich bereits in der Verschnaufpause die fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar. Nach Wiederanpfiff kam es dann so, wie es kommen musste: Mit zunehmender Spieldauer konnten die Gastgeberinnen ihre Favoritenrolle unterstreichen, wenngleich die Weinböhlaer Abwehr, allen voran Anja Rostig im Tor, lange dagegenhielten. So erzielten die SG-Spielerinnen ihre Tore vor allem durch Tempogegenstöße. „Wir haben uns das Leben durch einfache Ballverluste selbst schwergemacht“, meinte Becker nach der Partie. „Als die Dresdner mit fünf Toren in Front lagen, war einfach klar, dass wir nichts mehr gewinnen können. So habe ich dann auch unsere beiden Jüngsten und die Kranken etwas geschont.“ Letztendlich zog sich der HSV mit „nur“ acht Toren Rückstand achtbar aus der Affäre. „Die Höhe der Niederlage geht so in Ordnung. Wir müssen jetzt darauf hoffen, dass beim Heimspiel am Samstag ab 17 Uhr gegen Waldheim unsere Bank zahlenmäßig besser besetzt sein wird“, so Becker.

Weinböhla spielte mit: Rostig – Grüssel (5), Münzberg, Mögel (1), Klug, Riemer, Bäckert, Hofmann (3), Hommel (3/1), Kaufmann (4/1).

