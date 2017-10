Kräfte bündeln fürs Zittauer Gebirge Die Gebirgsvereine aus Jonsdorf und Oybin wollen enger zusammenarbeiten. Das soll den Tourismus ankurbeln.

Volkmar Ostheimer-Pietsch (li.) vom Jonsdorfer Gebirgsverein 1880 und Rainer Danzig vom Gebirgsverein Oybin 1880. Künftig wollen beide Vereine enger zusammenarbeiten. © rafael sampedro

Volkmar Ostheimer-Pietsch und Rainer Danzig hatten bislang kaum miteinander zu tun. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, schließlich wohnen beide in verschiedenen Orten: der eine, Ostheimer-Pietsch, in Jonsdorf, der andere, Danzig, in Oybin.

Andererseits ist es wiederum schon verwunderlich, denn in ihrer Freizeit haben beide eine gemeinsame Leidenschaft: alte Traditionen, Brauchtums- und Heimatpflege, das Zittauer Gebirge. Und sie haben eine weitere Gemeinsamkeit: Sie sind in ihren Orten die Vorstände der Gebirgsvereine von Jonsdorf und Oybin. Diese Funktionen sollen nun dazu beitragen, dass Volkmar Ostheimer-Pietsch und Rainer Danzig in Zukunft mehr miteinander zu tun haben als bislang. Denn die beiden Gebirgsvereine wollen enger als bisher zusammenarbeiten.

Ein erstes Treffen der beiden Vereinsvorstände hat es bereits gegeben, erzählt Volkmar Ostheimer-Pietsch. „Da gab es aber noch kein konkretes Programm, das war erst mal nur zum gegenseitigen Kennenlernen gedacht“, sagt der Jonsdorfer. Dem ersten Treffen sollen in Zukunft aber noch viele weitere sowie gemeinsame Aktionen und Unternehmungen folgen, wünschen sich die Vereinsvorsitzenden. Denn das Hauptanliegen, das beide Vereine nun enger zusammenführen soll, liegt ihnen gleichermaßen am Herzen: der Tourismus in der Oberlausitz. „Der Tourismus ist ungeheuer wichtig für unsere Region“, sagt Volkmar Ostheimer-Pietsch. „Doch viele Initiativen, die den Tourismus voranbringen sollen, gehen aus unserer Sicht an der Sache vorbei. Darum haben wir überlegt, wie wir als Gebirgsvereine gemeinsam etwas für die Region machen können.“

Die Idee zur Zusammenarbeit ist dabei nicht neu. „Die Gebirgsvereine in Jonsdorf und Oybin wurden mit nur wenigen Tagen Unterschied gegründet und haben darum auch beide das Gründungsjahr 1880 in ihrem Namen“, erzählt Rainer Danzig. Anfangs hätten beide Vereine sogar eine gemeinsame Vereinszeitung genutzt. Während der DDR-Zeiten ruhte in beiden Orten die Vereinsarbeit, nach der Wende wurden die Vereine wiedergegründet.

Heute hat der Jonsdorfer Gebirgsverein 42 Mitglieder, sein Jonsdorfer Pendant 39. Beide Vereine haben jedoch Nachwuchssorgen, weshalb Volkmar Ostheimer-Pietsch auch in dieser Hinsicht Gemeinsamkeiten sieht. „Wir haben die gleichen Interessenslagen und kämpfen mit den gleichen Schwierigkeiten. Darum sollten wir unsere Kräfte bündeln und uns gemeinsam für Veränderungen stark machen“, sagt der Jonsdorfer Vereinsvorsitzende. Ihm ist wichtig, mit einer Zusammenarbeit der Gebirgsvereine auch ein Signal zu senden: „Wir wollen zeigen, dass es uns gibt und Gehör für unsere Interessen finden.“ Ostheimer-Pietsch denkt dabei an das Zittauer Gebirge und dessen Nutzung von unterschiedlichen Interessensgruppen, vor allem jedoch an den Konflikt zwischen touristischer und wirtschaftlicher Nutzung des Gebirges. „Wir haben den Eindruck, dass Touristiker und die Stadt Zittau als Waldbesitzer oft verschiedene Sprachen sprechen“, so Volkmar Ostheimer-Pietsch. Dem stimmt sein Oybiner Vereinskollege zu: „Der Tourismus hat oft keine Lobby“, so Rainer Danzig, der auch als Gästeführer und Reiseleiter arbeitet.

Die Zusammenarbeit der beiden Vereine soll das ändern. „Je stärker unsere Netzwerkarbeit ist, desto stärker ist die Lobby für die touristischen Belange im Zittauer Gebirge“, sagt Volkmar Ostheimer-Pietsch. In Sachen Vereinszusammenarbeit hat der Jonsdorfer Gebirgsverein dabei schon Erfahrung – seit 2004 gibt es eine Verbindung zum Gebirgsverein des Iser- und Jeschkengebirges mit Sitz in Liberec (Reichenberg). Für die Zukunft gibt es nun bereits erste Überlegungen – zum Beispiel, dass sich die Gebirgsvereine aus Jonsdorf und Oybin verstärkt zu Veranstaltungen austauschen sowie bei Festen zusammenarbeiten. Doch auch wenn Volkmar Ostheimer-Pietsch und Rainer Danzig eine Notwendigkeit zur Zusammenarbeit sehen: Vorschnell soll nichts passieren. „Wir wollen beiden Vereinen nichts überstülpen. So etwas muss in Ruhe wachsen“, so Ostheimer-Pietsch.

zur Startseite