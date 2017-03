Kradfahrer schwer verletzt

Elektroschocker griffbereit Bautzen. Weil er einen Elektroschocker bei sich hatte, muss sich jetzt ein 35-Jähriger aus der Ukraine verantworten. Bundespolizisten kontrollierten den aus Polen kommenden Autofahrer am Mittwoch auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz bei Salzenforst. Reisepass und Visum waren in Ordnung. Allerdings entdeckten die Beamten in der Türablage des Autos eine Taschenlampe. Diese entpuppte sich als getarnter Elektroschocker. Da der Fahrer diesen jederzeit griffbereit hatte, muss er sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Gerät wurde durch die Bundespolizei sichergestellt.

Mit Promille in die Leitplanke Ottendorf. Eine 27-Jährige hat am Mittwochabend auf der Autobahn bei Ottendorf-Okrilla die Kontrolle über ihren Renault Megane verloren. Der Wagen krachte in die Leitplanke und blieb dann auf dem Seitenstreifen stehen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizeibeamten Alkohol in der Atemluft der Frau. Ein Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Eine Blutentnahme folgte. Der Unfallschaden wurde mit rund 4000 Euro angegeben. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen.

Hundehalter streiten sich Bautzen. Ihrem Ärger über das unmögliche Verhalten eines Hundebesitzers machte eine 26-Jährige am Mittwochmittag gegenüber der Polizei mit einer Anzeige wegen Beleidigung Luft. Die Frau war mit ihrem Jack-Russel-Terrier an der Löbauer Straße in Bautzen-Auritz spazieren gegangen, als ihr ein unbekannter Mann mit einer Dogge entgegenkam. Die Dogge sei plötzlich losgerannt und habe sie angesprungen, gab die Frau bei der Polizei an. Sie habe ihren Terrier zum Schutz auf die Arme genommen. Dann entspann sich ein Wortgefecht zwischen den Hundehaltern, bei dem der Unbekannte der 26-Jährigen gegenüber beleidigend geworden sein soll. Die Polizei ermittelt.

Kurve geschnitten Bautzen. Für Verkehrsbehinderungen sorgte am Mittwochmorgen ein Unfall in Bautzen an der Kreuzung an der Arbeitsagentur. Eine 33-jährige Fahrerin eines Opel bog gegen 7 Uhr aus der Tzschirnerstraße kommend nach links in die Neusalzaer Straße ab. Dabei kollidierte der Astra mit dem Citroen eines 51-Jährigen. Warum die Frau ihre Spur verließ, wird ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei. An den beiden Autos entstand Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

Geschwindigkeit kontrolliert Malschwitz. Viereinhalb Stunden lang hat die Polizei am Mittwochvormittag auf der B 156 im Ortsteil Lieske die Geschwindigkeit kontrolliert. Zwischen 7.30 und 12 Uhr passierten insgesamt 900 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei waren 69 zu schnell unterwegs. Ein Pkw raste mit 129 km/h durch die Ortschaft. Auf den Fahrer wird der Höchstsatz der möglichen Ahndung zukommen. Er beträgt mindestens drei Monate Fahrverbot, 680 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister. Falls dem Betroffenen vorsätzliches Handeln nachzuweisen ist, kann es für den Mann sogar doppelt so teuer werden, heißt es von der Polizei.

Rad verschwunden, Rad gefunden Radeberg/Ohorn. Aus dem Innenhof eines Wohngrundstückes in der Pestalozzistraße von Radeberg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein blaues 26-Zoll-Mountainbike der Marke Corratec. Das Rad hatte einen Wert von etwa 250 Euro. Über ein Fundrad wurde die Polizei hingegen aus Ohorn informiert. Passanten fanden das blaue Herrenfahrrad der Marke Kelvin an der Bretniger Straße. Da das Fahrrad nicht in Fahndung stand, übergab es einer Streife an das Fundamt der Stadt Großröhrsdorf.