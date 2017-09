Kradfahrer bei Unfall verletzt Ein Motorradfahrer fährt auf einen Pkw auf und verletzt sich dabei.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Bei einem Unfall auf der B 169 wird ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Audi am Sonntag, gegen 14.10 Uhr, die Bundesstraße 169 in Richtung Gersdorf. Als der Audi-Fahrer am Abzweig zur Ahornstraße (S 201) beabsichtigte, links in selbige Straße abzubiegen, fuhr ein hinter dem Audi fahrendes Krad Suzuki auf den Pkw.

Der 57-jährige Motorradfahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. (DA)

