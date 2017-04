Krad-Fahrer landet im Straßengraben

Räuberischer Diebstahl

Dippoldiswalde. Ein, dem Verkaufspersonal eines Drogeriemarktes vom Sehen her bekannter Mann begab sich Freitagabend in den Rossmann am Planberg und kaufte verschiedene Kleinstartikel ein. Nachdem er diese bezahlt hatte und den Kassenbereich passierte, schlug die Diebstahlssicherung an der Eingangstür an. Eine Verkäuferin und ein Kunde versuchten daraufhin den Mann festzuhalten, brachen ihr Vorhaben aber ab, als der Mann mit seinem Einkaufsbeutel auf sie einschlug. Die beiden Zeugen blieben unverletzt.