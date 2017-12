Billard Kracher zum Abschluss der Hinrunde In der Verbandsliga steht das Mittelsachsenderby an. Die Döbelner müssen sich auf einen heimstarken Gegner einrichten.

Döbeln. Am Wochenende wird die erste Saisonhälfte in den sächsischen Poolbillardligen abgeschlossen. Mittendrin und noch gut dabei sind die beiden Teams der Döbelner Poolstars. Die Mannschaften wollen sich mit positiven Ergebnissen in die Weihnachtspause verabschieden.

Zu einem ganz besonderen Duell kommt es am 3. Advent. Der BC Empor Freiberg (4./10) und die Poolstars Döbeln (1./18) treffen aufeinander. Das Mittelsachsenderby ist ein absoluter Knaller in der diesjährigen Verbandsliga. Der bisherige Saisonverlauf beider Teams verspricht Spannung und Brisanz. Die Bergstädter sind nach ihrem Aufstieg gut in die Liga gestartet. Drei Siege stehen auf der Habenseite und die wurden alle in der heimischen Spielstätte eingefahren. Somit sind die Freiberger zuhause ungeschlagen. Doch die Döbelner muss das nicht ängstigen. Sie sind souveräner Tabellenführer und konnten bisher alle Partien siegreich beenden. Die Truppe um Kapitän André Dittmann möchte den Empor-Akteuren die erste Heimniederlage zufügen und damit ihre Siegesserie weiter ausbauen.

Einen Tag zuvor geht die Poolstars-Reserve (3./12) beim Schlusslicht der Landesliga Ost, BiGa Bautzen II (8./2), auf Punktejagd. Die sieglosen Bautzener müssen unbedingt bezwungen werden. Sonst droht die Crew von Teamleiter Matthias Glauer den Anschluss ans Spitzen-Duo zu verlieren. Die Muldestädter wollen die tolle Hinserie mit einem Dreier belohnen. (DA/rsa)

