Krach und Abgase raus aus dem Dorf Der Ortschaftsrat will bei der Suche nach einer optimalen Trasse für die Umfahrung der B 98 ein Wörtchen mitreden.

Über den Verlauf der künftigen Umgehungsstraße für die B 98 in Wildenhain möchten die Bürger selbst mitreden. Hier steht Ortsvorsteher Mirko Neitzel am Kindergarten, einem der Gefahrenpunkte des jetzigen Straßenverlaufs. Aber: die 30er-Zone und die dazugehörige Anzeigetafel haben einen positiven Einfluss auf das Verhalten der Autofahrer. © Klaus-Dieter Brühl

Tausende von Fahrzeugen brausen jeden Tag auf der Bundesstraße an der Wildenhainer Kita vorbei. Nicht unbedingt zur Freude der betroffenen Kinder, Eltern und Erzieher. „Klar wollten wir den Kindergarten unbedingt im Dorf behalten“, sagt Ortsvorsteher Mirko Neitzel. Auch das Grundstück, auf dem das neue Gebäude errichtet wurde, sei vom Grundsatz her nicht schlecht. Nur eben den Verkehr, der nicht nur mit Lärm und Abgasen nervt, sondern auch das Bringen und Abholen der Kinder erschwert – den wollen die Wildenhainer gern aus ihrem Dorf verbannen. Und sie wollen auch mehr Sicherheit für die älteren Einwohner. Es gibt Tageszeiten, an denen Auto an Auto durch den Ort rollt. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, hat dann kaum eine Chance, die Durchfahrtsstraße heil zu überqueren.

Ende März gab es eine gute Nachricht für die Wildenhainer. Holger Wohsmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) stellte in der Kirchenscheune erste Pläne für den Bau einer Ortsumfahrung vor (die SZ berichtete). Die Dorfbewohner können darauf hoffen, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren allerhand passieren wird. Sie profitieren dabei von zwei Tatsachen. Zum einen sieht der im vorigen Jahr überarbeitete Bundesverkehrswegeplan vor, die Straßenachse B 98/B 169 durchlässiger und schneller zu machen. Der Industriebogen nördlich von Dresden soll eine bessere Anbindung an die Autobahnen bekommen, weshalb den Ortsumfahrungen zwischen Thiendorf und Ostrau eine höhere Priorität eingeräumt wird. Zum anderen hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), dessen Wahlkreis zwischen Elbe und Röder liegt, die Umgehungsstraßen zu seiner Angelegenheit gemacht. Seit sich de Maizière in dieser Frage engagiert, ist Bewegung in die Planungen gekommen. Beim Lasuv wurden sogar etliche neue Stellen geschaffen.

Nur wenige Wochen nach dem öffentlichen CDU-Stammtisch in Wildenhain hat das Lasuv ein Planungsbüro beauftragt, das die notwendigen Artenschutz-Untersuchungen vornimmt. Bis zum März nächsten Jahres werden die Mitarbeiter von „nature concept“ aus Freital die Auswirkungen des Straßenbaus auf Brut- und Rastvögel, Säugetiere, Amphibien und Reptilien, Insekten und sogar Schnecken und Muscheln untersuchen. Die Landeigentümer haben zu dulden, dass die Umweltexperten zu Analysezwecken ihre Flächen betreten. Die Untersuchungen werden sowohl nördlich als auch südlich von Wildenhain durchgeführt, weil es noch keine endgültige Entscheidung für den Trassenverlauf gibt. Allerdings hatte Holger Wohsmann beim CDU-Stammtisch bereits durchblicken lassen, dass die Vorzugsvariante wohl nördlich vom Ort liegt. Das reduziert die Streckenlänge im Vergleich zu einer Südumfahrung, macht allerdings drei Brückenbauwerke erforderlich. Die Kostenschätzung beläuft sich auf fünf Millionen Euro.

Auch bei der Nord-Variante müssen die Planer einiges beachten. Zum einen würde die neue Trasse durchs Überschwemmungsgebiet der Röder und durch ein Vogelschutzgebiet führen. Zum anderen müssen die Interessen der betroffenen Grundstückseigentümer und Landwirte beachtet werden. Der Fohlenhof Drobisch zum Beispiel sieht sich in seiner Existenz bedroht, wenn die Ortsumfahrung seine Flächen zerschneiden würde. Aber auch hier ist eine Lösung möglich, die alle zufriedenstellt.

Das Lasuv hat für die Nordumfahrung zwei Varianten in petto – eine ortsnähere und eine ortsfernere. Welche am Ende gewählt wird, dabei will auch der Wildenhainer Ortschaftsrat ein Wörtchen mitreden. „Wir haben mit den betroffenen Grundstücksbesitzern gesprochen“, erklärt Mirko Neitzel, „und ein Korridor, mit dem alle leben könnten, liegt genau dazwischen.

Die Volksvertreter haben ihre Vorzugs-Variante schon in eine Karte eingezeichnet und als Vorschlag ans Straßenbau-Landesamt geschickt. Die Wildenhainer erhoffen sich davon auch die Lösung eines zweiten drängenden Problems: Die alte B 98 in Richtung Großenhain könnte dann endlich gefahrlos von Radfahrern genutzt werden. Das ist derzeit nahezu unmöglich und für die vielen Schulkinder im Ort auch nicht ratsam.

