Krach um Flugplatz-Feuerwerk Mit flammendem Namen wirbt ein Veranstalter für eine Feuerwerksshow in Großenhain – andere aber auch.

Alex und Emma küssen sich in der Silvesternacht unterm Feuerwerk. Am 10. Juni soll es auf dem Flugplatz ein Höhenfeuerwerk geben. © dpa

Den Großenhainern steht 2017 ein Kracher ins Haus. Hoffentlich einer ohne gerichtliches Nachspiel. Denn vor einem Richter haben sich die beiden Veranstalter schon mal in die Augen geschaut – die „Flugplatz in Flammen“ GbR und die Truppe von Jens Mikoleiczyk. Letzterer ist in Großenhain durch Events wie VW-Alarm oder Speednation bekannt und soll, so der Vorwurf, die Feuerwerksshow der GbR abgekupfert haben. „Nicht nur die Show ist von uns, er nennt das auch noch Flugplatz in Flammen“, ärgert sich Thomas Fechteler von der „Flugplatz in Flammen“ GbR. Fechteler versuchte, sich den Namen markenrechtlich schützen zu lassen. Ohne Erfolg. Möglicherweise wegen der denkbaren umgangssprachlichen Verwendung dieser Formulierung, zum Beispiel im Katastrophenfall. Seit dem Streit ist die Show ein Dauerkracher. „Die Leute rufen natürlich bei uns an, weil der andere keinerlei Kontakte angibt und alle denken, wir sind die Veranstalter“, sagt Thomas Fechteler.

Und wenn die Störche brüten?

Die Vorwürfe gehen hin und her, ob es noch mal richtig zum Knall kommt, werden wohl die beiden miteinander ausmachen müssen. Nun will Mikoleiczyk mit seiner „Flugplatz in Flammen“-Show erstmals am 10. Juni nach Großenhain kommen.

Doch im Großenhainer Rathaus weiß noch keiner etwas davon, obwohl schon kräftig geworben wird. Matthias Schmieder, Geschäftsstellenleiter Ordnung und Kultur, hofft nun, dass der Antrag zu diesem feurigen Großevent nicht zu spät kommt. Gerade beim Thema Feuerwerk müssen auch Naturschutz- und Sicherheitsfragen geprüft werden. „Es kann ja auch nicht jeder Private herumböllern, wie er will“, so Schmieder. Ein brütendes Storchenpaar zum Beispiel könnte für die Veranstaltung schon das Aus bedeuten.

Ist alles geklärt, steht einem Sommerabend mit Feuerwerk nichts im Weg. Das Feuerwerksspektakel soll als Ereignis für die ganze Familie stattfinden. Jens Mikoleiczyk verspricht ein spektakuläres über 20-minütiges Musik-Höhenfeuerwerk mit Pyro- und Lasertechnik, ein tolles Rahmenprogramm und Musik auf einer Konzertbühne. Vor den Feuerwerken gibt es genug Zeit, um ein Fest für die ganze Familie zu feiern. Ab 18 Uhr startet ein tolles Programm mit Walking Acts, einer Feuershow, Modellflugzeugen zu Land und Luft, Hubschrauberrundflügen, Hüpfburgen, Kinderschminken, Musik, Show und Moderation und vielem mehr.

Damit die Kleinsten auch ein Feuerwerk erleben können bevor es ins Bett geht, will der Veranstalter kurz nach Sonnenuntergang ein Kinderfeuerwerk zünden. Die Kleinsten zahlen bis zehn Jahre keinen Eintritt. Ab 21 Uhr spielt auf der Open Air Bühne SIX, die angekündigt zum allerletzten Mal in Großenhain auftreten. Ab 23 Uhr ist es dann so weit. Das Musik-Höhenfeuerwerk soll für Staunen, leuchtende Augen und Gänsehaut sorgen. Ausklingen wird die Nacht mit dem zweiten Teil von SIX bis 1 Uhr.

Die Vorverkaufstickets gibt es zu 14,50 Euro zzgl. Gebühren ab sofort online oder www.tigsforgigs.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der Tageskasse kostet die Karte dann 18 Euro.

