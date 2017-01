Krach um die neue B 97 nimmt zu Ein Ottendorfer wirft den Verkehrsplanern Engstirnigkeit bei der Voruntersuchung vor. Und hat eine Alternativ-Variante parat.

Die Westvariante der B-97-Ortsumfahrung würde direkt vor der Haustür der Einwohner des Wohngebietes Hufen entlangführen. Nahe der Bushaltestelle (Foto) würde die neue Straße von der nicht weit entfernten Autobahn übers Feld führen. Damit wäre das Problem des hohen Verkehrsaufkommens im Gemeindegebiet nur verlagert und nicht gelöst. Kein Wunder also, dass sich Einwohner von Medingen gegen diese Variante vehement wehren. © Kristin Richter

Die Ottendorfer fühlen sich nicht mitgenommen. Übergangen. Nicht angehört und irgendwie auch ein Stück weit ignoriert. Denn wenn es um die Ortsumfahrung der B 97 geht, hat der Bürger das Gefühl, überhaupt nicht mitreden zu können. Und wenn dann während einer Gemeinderatssitzung ein Mitarbeiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Ergebnisse der Voruntersuchungen zur Ortsumfahrung präsentiert, die anwesenden Bürger aber keinerlei Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, verhärtet sich automatisch das Gefühl, übergangen zu werden.

Doch nicht nur bei den Ottendorfer Bürgern macht sich dieses Gefühl breit. Auch bei einigen Gemeinderäten. Denn auch sie fühlten sich nach der Präsentation von Lasuv-Mitarbeiter Frank Rotscholl vor rund zwei Wochen irgendwie übergangen. „Weder Stellungnahmen von Bürgern noch vom Gemeinderat selbst fanden in der Präsentation des Lasuvs Berücksichtigung“, beschwert sich Linken-Gemeinderat René Edelmann. „Man plant einfach munter an uns vorbei“, so der Ortsvorsteher von Medingen.

Gemeinderat bestürzt

Dabei habe es genügend Stellungnahmen, Alternativvorschläge und Unterschriftensammlungen gegeben. Vor allem gegen die Variante der Westumfahrung. „Das Lasuv möchte den Verkehr aus der Ortschaft herausleiten. Damit würde die Behörde die B 97 aber nur anderen Einwohnern vor die Haustür setzen“, zeigt sich der Gemeinderat erzürnt. Denn die Westumfahrung würde vom Ottendorfer Ortseingang über den Wachberg und durch das Wohngebiet Hufen bis zur A 4 führen. Dort soll die B 97 möglichst an die neu geplante und von der Stadt Dresden lang gewünschten Autobahnanschlussstelle Promigberg angeschlossen werden. Ein Fakt, den die Ottendorfer ebenfalls nicht unterstützen, weil sie dadurch die Anschlussstelle in Hermsdorf verlieren würden.

Trasse in Dresden fragwürdig

Doch welche Varianten gibt es noch? Gernot Schulz, nach eigenen Angaben Ureinwohner von Ottendorf, hat sich mit dem Verkehrsraum im Dresdner Norden intensiv beschäftigt und einen Alternativvorschlag erarbeitet. Diesen hat er auch an das Bundesministerium für Verkehr geschickt. Dabei stellt er bereits die Führung der B 97, die am Dresdner Albertplatz beginnt, infrage. Denn sie führt seiner Meinung nach völlig umständlich über den Stadtteil Klotzsche bis zur Anschlussstelle Dresdner Flughafen. Sinnvoller sei es aber, die B 97 über die Stauffenbergallee zur Autobahn zu führen. Und nun kommt der Knackpunkt seines Vorschlages: Denn Gernot Schulz schlägt den Verkehrsplanern vor, die Bundesstraße nicht in Hermsdorf von der Autobahn runterzuführen, sondern sie bis zur Anschlussstelle Burkau weiterzuleiten. Dort könnte sie künftig in die Staatsstraße 94 übergehen, welche eine Neubauumgehungsstraße ist und an den dortigen Ortslagen kreuzungsfrei vorbeiführt. „Sie verbindet die A 4 mit dem Mittelzentrum Kamenz und endet nach Bernsdorf auf der B 97. Dies ist die schnellste Verbindung von Dresden nach Hoyerswerda“, ist der Ottendorfer überzeugt. Die bisherige B 97, die von Hermsdorf über Königsbrück und Schwepnitz bis nach Bernsdorf führt, könnte anschließend in eine Staatsstraße umgewidmet werden.

Intelligentere Lösungen gefordert

Doch auch dieser Vorschlag kam in der Präsentation von Frank Rotscholl Anfang Januar mit keiner Silbe zur Sprache. Deshalb ist Gernot Schulz auch der Meinung, dass das Lasuv die Voruntersuchungen im Verkehrsraum Dresden Nord noch nicht abgeschlossen haben kann. Stattdessen wurde zu sehr der Wunsch der Stadt Dresden in den Fokus gerückt, das Gewerbegebiet Promigberg an die Autobahn anzuschließen. „Wir Bürger benötigen keine Verkehrsprojekte, mit denen unsere Lebensqualität durch Lärm und Emissionen weiterführend eingeschränkt wird. Wir Einwohner benötigen intelligente Lösungen, die uns Bürger von den Verkehrsbelastungen ein gutes Stück befreien“, erklärt Gernot Schulz. Mit dem derzeitigen Untersuchungsstand der Verkehrsbehörde würden die Probleme innerhalb des Gemeindegebietes nur verlagert werden. Und das, obwohl Frank Rotscholl immer wieder predigte, dass der Verkehr auf die Autobahn und nicht in die Ortschaft gehöre.

Der Ottendorfer fordert deswegen das Lasuv auf, seine Voruntersuchungen weiterzuführen und nicht stur an den bisher erarbeiteten Varianten festzuhalten. Dass es Alternativen gibt, hat er schließlich gezeigt. Ob die Behörde auf seinen Vorschlag eingeht, bleibt allerdings wie immer abzuwarten.

