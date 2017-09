Krabbenfischer im Wartestand Für Nils Teixeira endete im Sommer eine grandiose Zeit. Jetzt spielt er für Arminia Bielefeld - ob auch am Mittwoch in Dresden, ist jedoch nicht klar.

„Ihr werdet nie wieder etwas von mir hören“, sagt er - und grinst. Typisch Nils Teixeira, immer locker drauf, nie um einen flotten Spruch verlegen. Als er sich nach der vorigen Sommerpause von Dynamo und aus Dresden verabschiedete, dachte er wohl selbst nicht daran, dass es ein so schnelles Wiedersehen geben könnte. Am nächsten Mittwoch kehrt er zurück, spielt mit seinem neuen Verein Arminia Bielefeld gegen Dynamo. Das heißt: Wenn er spielen darf. Zwar stand der 27-Jährige am ersten Spieltag in der Startelf, flog aber kurz vor Schluss vom Platz. Rohes Spiel - ein Vergehen, das so überhaupt nicht zu der rheinischen Frohnatur mit portugiesischen Wurzeln passt.

Teixeira lacht. „Da habe ich mich wohl ganz schnell auf die Bielefelder Tugenden eingelassen, das Kämpferische, das Hartnäckige kam durch.“ Zwei Spiele wurde er gesperrt, danach setzte ihn Trainer Jeff Saibenne auf die Bank; ein Platz, den Teixeira in Dresden ungern einnehmen würde. Er hofft auf seine zweite Chance. „Das wäre ein Traum. In Dresden aufzulaufen, ist sowieso eine Ehre, auch wenn es jetzt für mich in Blau wäre. Hier passt die Beschreibung perfekt: Hexenkessel.“

Auch deshalb wäre er gern geblieben, und es dürfte ihn mindestens irritiert haben, als Trainer Uwe Neuhaus gegenüber Journalisten die Trennung von dem Defensivmann verkündete. „Ideal gelaufen ist das sicher nicht“, meint Teixeira, misst der Sache im Nachhinein aber auch keine besonders große Bedeutung zu. „Ich denke, es war so etwas wie eine Kurzschlussreaktion. Als die Frage kam, hat er geantwortet. Das kann passieren.“

Er selbst wusste zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, dass er nach drei Jahren keinen neuen Vertrag bekommt, konnte es sich aber denken. „Im Saisonverlauf hatte sich ja gezeigt, dass wir nicht dieselbe Welle reiten.“ Nach der Verpflichtung von Philip Heise musste Teixeira seinen Stammplatz räumen. Zu seiner Zukunft gefragt, meinte er: „Dann werde ich Krabbenfischer in Neuseeland. Das ist total im Kommen.“ Doch dieser Karriereplan ging nicht auf. „Das gestaltet sich schwieriger als gedacht“, meint der Spaßvogel. Die Plätze sind heiß begehrt, es gibt lange Wartelisten.“

Also überbrückt er die Zeit noch ein bisschen mit Fußball, worüber er natürlich keinesfalls böse ist. Während seiner Zeit bei Dynamo musste er zwei gesundheitlich kritische Phasen durchstehen. Erst griff eine Virusinfektion den Herzmuskel an, dann erwischte ihn ausgerechnet in der Aufstiegssaison das Pfeiffersche Drüsenfieber. Diese Schicksalsschläge haben ihm umso mehr vor Augen geführt, was wirklich zählt. „Man sollte jeden Tag aufs Neue genießen.“ So hart der Abschied aus Dresden für ihn war, er erinnert sich an eine „zu 95 Prozent positive Zeit“, an „drei grandiose Jahre“ mit dem Aufstieg 2016. Mit diesem Ziel hatte ihn Sportvorstand Ralf Minge zwei Jahre zuvor zu Dynamo gelockt. Teixeira hatte sich damals gegen den FSV Frankfurt entschieden, aber kein anderes annehmbares Zweitliga-Angebot bekommen. „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir es mit der Truppe und den Leuten, die im Hintergrund die Fäden ziehen, schaffen können“, sagt Teixeira. „Wir haben es geschafft und - was für mich sehr wichtig ist - guten Fußball gespielt.“

Was bleibt, sind gute Freunde und die engen Kontakte zum Verein. „Die Mitarbeiter leisten eine fantastische Arbeit mit viel Leidenschaft. Das hat mich immer begeistert. Leider stehen sie nicht im Vordergrund, das ist schade.“

Nun also Bielefeld, auch ein „Verein mit Tradition“, wie Teixeira betont. „Und mit einer Fangemeinde, die - auch wenn sie nicht so massiv ist wie bei Dynamo - für eine ähnliche Stimmung sorgt.“ Nach einem nahezu perfekten Start mit drei Siegen und einem Unentschieden kassierte die Arminia am vorigen Wochenende die erste Niederlage - und die fiel mit 0:4 zu Hause gegen den MSV Duisburg gleich deftig aus. Ein Dämpfer, aber kein Drama. „Vorige Saison hat der VfB Stuttgart in Dresden mit 5:0 richtig auf den Sack bekommen und ist trotzdem aufgestiegen. So etwas gehört einfach dazu“, meint Teixeira - womit er jedoch nicht etwa sagen will, dass er Bielefeld zu den Aufstiegskandidaten zählt. Auch Dynamo gehört für ihn nicht in diesen Kreis. „Nach den vielen Abgängen muss sich die Mannschaft neu finden, aber ich traue ihr definitiv einen einstelligen Tabellenplatz zu“, sagt er - und fügt hinzu: „Wenn es nicht wieder der fünfte wird, braucht auch keiner traurig zu sein.“

