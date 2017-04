Krabatmühle bekommt sehr hohe Spende Mit 100 000 Euro unterstützt die Lausitzer Seenland Stiftung die Ausstattung der Gastronomie in Schwarzkollm.

Krabatmühle in Schwarzkollm © Uwe Soeder

Schwarzkollm. Es ist die größte Einzelspende, die die Krabatmühle Schwarzkollm bisher bekommen hat, und es ist ebenso die größte Einzelsumme, die die noch junge Lausitzer Seenland Stiftung in ihrer zweijährigen Geschichte gespendet hat: 100 000 Euro lässt die Stiftung der Krabatmühle zukommen.

Den symbolischen Scheck übergab Jörg Scharfenberg, Geschäftsführer des Hoyerswerdaer Seenland-Klinikums, in seiner Funktion als Stiftungs-Vorstand, an Tobias Zschieschick, Geschäftsführer der Krabatmühle Schwarzkollm gGmbH im Zuge der Einweihungsfeier der Schauwerkstatt Jurij Brìzan am Donnerstag. Da ging ein Raunen durch die Gästereihen in der Mühlenscheune. Tobias Zschieschick entfuhr in seiner Dankesrede, dass es ihn angesichts dieses Betrags „fast aus den Socken gehauen“ hätte.

Das Geld kommt der Ausstattung der künftigen Gaststätte im Haus des Müllers zugute. Dort fehlen, wie berichtet, noch Kücheneinrichtung, Geräte und auch qualifiziertes Personal. „Die Krabatmühle ist Kulturgut, und wir sind froh, dass wir sie unterstützen können“, sagte Jörg Scharfenberg. Die Arbeit der Schwarzkollmer wurde am Donnerstag auf mehrfache Art gewürdigt. So präsentierte Joachim Hoof, Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, eine Kreditkarte mit dem Motiv der Schwarzen Mühle, als Botschafterin für den Erlebnishof.

zur Startseite