Krabat von Kunst bis Kommerz Eine Ausstellung im Sorbischen Museum Bautzen spürt der Sagengestalt nach – und ihrem historischen Vorbild.

zurück Bild 1 von 4 weiter So könnte Johann von Schadowitz ausgesehen haben. Der Obrist am sächsischen Hof ist das historische Vorbild der Sagenfigur Krabat. Im Sorbischen Museum ist er nun in Lebensgröße zu sehen. © Carmen Schumann So könnte Johann von Schadowitz ausgesehen haben. Der Obrist am sächsischen Hof ist das historische Vorbild der Sagenfigur Krabat. Im Sorbischen Museum ist er nun in Lebensgröße zu sehen.

Diese Tracht trugen die Uskoken in der kroatischen Heimat von Krabat. Sie wurden von Hand bestickt.

Heute ziert die Krabatfigur zahlreiche Produkte – zum Beispiel Kräuterlikör. Die Sagengestalt ist Marketing-Instrument.

Zum Anfang der neuen Ausstellung gibt es ein Klapp-Bild, ähnlich wie ein Adventskalender mit Erstinformationen zum Thema.

Da war ein Pferd übrig in der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Als die sich vor einiger Zeit mit Pferdeplastiken in Originalgröße ausstattete, blieb eins über und kam ins Depot. Dort wurde es nun hervorgeholt und ausgeliehen ans Sorbische Museum in Bautzen. Das hat einen Obristen der kurfürstlichen Leibgarde auf den Schimmel gesetzt. Rote Jacke, Umhang im Leopardenfellstil, schwarze Hose, braune Stiefel. Gestatten: Johann von Schadowitz. Obrist im Dienste mehrerer sächsischer Kurfürsten. Geboren 1624 im heutigen Kroatien, in der Region Žumberak. 1660 im Schlosshof von Pirna vereidigt. So ist es nachzulesen in einer alten Musterungsliste.

Hans-Jürgen Schröter hat sie ausfindig gemacht. So wie viele andere Dokumente, die mit dem Leben dieses Herrn von Schadowitz zu tun haben, der das historische Vorbild ist von Krabat, dem guten sorbischen Zauberer. Seit zehn Jahren recherchiert Hans-Jürgen Schröter, Genealoge aus Wittchenau bei Hoyerswerda, zu diesem Mann. In Sachsen, auf dem Balkan und in anderen Regionen. Seine Schadowitz-Biografie soll Ende des Jahres erscheinen. Wichtige Erkenntnisse sind aber schon vorab eingeflossen in eine Ausstellung, die am 17. September im Sorbischen Museum eröffnet wird. „Krabat – Mensch. Mythos. Marke.“ heißt sie und ist sowohl der geschichtlich belegten Person Schadowitz als auch der Sagengestalt Krabat gewidmet.

Uniform nach historischem Vorbild

Der Obrist in roter Jacke ist der Mittelpunkt, um den sich die Schau auf 220 Quadratmetern und über vier Räume gruppiert. Seine Uniform wurde nach historischem Vorbild gefertigt. Eine kroatische Schneiderin, die Erfahrung mit solchen Aufgaben hat, wurde damit beauftragt. Das Museum musste dafür extra jemanden auf eine nur einmal täglich von einem Schiff angesteuerte Insel schicken. Die Obristenfigur selbst hat der Rohner Künstler Jörg Tausch geschaffen. Für die Optik lieferte Genealoge Hans-Jürgen Schröter die Fakten. Kleidung und Skulptur wurden in Herrengröße „L“ bestellt. „Die spannende Frage war dann, ob es am Ende wirklich zusammenpasst“, sagt Museumleiterin Christina Bogusz. Es hat funktioniert. Und die Chefin des Hauses kann nun jede Menge Geschichten erzählen, die die Entwicklung der Ausstellung in sportlichen sieben Monaten mitunter zum Abenteuer und zur Zitterpartie gemacht haben. Und sei es die Frage, ob das Pferd aus der Rüstkammer durch die Museumstüren zu bringen ist.

Die Schau schlägt einen weiten Bogen. Sie setzt an bei Schadowitz’ Herkunft in Westkroatien. Vom Volk der Uskoken soll er abstammen. Das waren Menschen aus dem südslawischen Raum, die im 16. Jahrhundert vor den Osmanen ins damalige Territorium der Habsburgmonarchie geflohen waren.

Generaladjutant Augusts des Starken

Die Ausstellung folgt dem jungen Mann aus einer adligen Familie, der über vier Knechte und eigene Pferde verfügte, an den sächsischen Hof. Dort diente er unter Johann Georg dem II., dem III. und IV. sowie unter August dem Starken, der ihn zum Generaladjutant machte. Zweimal soll er Johann Georg III. das Leben gerettet haben, so hat Hans-Jürgen Schröter es herausgefunden. Am Rhein habe er ihn aus einer Gefangenschaft befreit. In Wien aus der Umzingelung durch feindliche Spähtruppen. Solche Geschichten wurden zum Teil der Kabatlegende. Die erlangte vor allem durch die Bücher des sorbischen Schriftstellers Jurij Brežan und des gebürtigen Reichenbergers Otfried Preußler Bekanntheit.

Mit den Illustrationen zu diesen Publikationen wird die Bautzener Ausstellung auch zur Kunstschau. Denn das Museum kann die Originale zeigen – die eher mystischen Bilder von Werner Klemke aus dem Brežan-Buch und die verknappten, bunten Grafiken Herbert Holzings zu Preußlers Krabat. Erstere konnte das Museum aus Offenbach ausleihen, Letztere aus dem Bilderbuchmuseum in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen). Ergänzt werden sie durch Werke aus dem eigenen Haus. Und zwar durch die aquarellierten Zeichnungen des sorbischen Malers und Grafikers Martin Nowak-Neumann. Der hat das Krabatbild im Osten geprägt, hat sich jenen Mann mit wehendem weißen Haar und langem geschwungenen Schnurrbart ausgedacht.

Original-Zauberbücher und Alltagsgegenstände

Diese Darstellung ist in der Oberlausitz zum Teil des Krabatmythos geworden. Und auch dem räumt die Sonderausstellung Platz ein. Volksglauben und Zauberei werden behandelt. Das Museum zeigt Original-Zauberbücher aus der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek. Aber auch Alltagsgegenstände wie eine Pfanne, ein Beil und Schmuck, die mit Symbolen versehen waren, um das Böse abzuwehren, erklärt Museumsleiterin Christina Bogusz. Krabat-Bier und Likör aus der Oberlausitz, Uhren, Sekt, Tassen und Vasen mit Krabat-Motiv aus Kroatien im letzten Raum der Schau zeigen, der Zauberer ist zur Marketing-Figur geworden. „Kroatien ist im Krabat-Rausch“, weiß Christina Bogusz. Seit Hans-Jürgen Schröter dessen Wurzeln dort konkret erforscht hat, sind die Menschen leidenschaftliche Fans. Und auch in Sachsen ist der Zauberer mit Radweg, Krabatbrot, -fest und anderen Ideen gut im Geschäft. Verwerflich oder zu viel findet das bislang niemand. Peter Neumann, Honorarkonsul des Freistaates Sachsen für Kroatien, der die Schirmherrschaft über die Schau übernommen hat, sieht in Krabat vielmehr eine „Marke mit Weltpotenzial“. Sie müsse nur noch intensiver entwickelt werden.

Die Krabatausstellung ist vom 17. September bis zum 15. April 2018 im Sorbischen Museum zu sehen

zur Startseite