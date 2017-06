Krabat kehrt zurück 15 ausverkaufte Vorstellungen in diesem Jahr – und die Legende geht weiter: In der Krabatmühle in Schwarzkollm bekommt der „sorbische Faust“ auch im kommenden Jahr sein eigenes Stück.

Die Schwarze Mühle ist die romantische Kulisse für die Festspiele um den sorbischen Zauberer Krabat. © Wolfgang Wittchen

Der Lausitzer Zaubermeister Krabat wird 2018 in die Schwarze Mühle in Schwarzkollm zurückkehren. Damit gehen die Krabat-Festspiele in eine nächste Runde. Wie Festspielintendant Peter Siebecke am Dienstag in Hoyerswerda sagte, seien die Verträge für einen weiteren Zyklus bis 2023 mit dem Krabatmühlen-Verein unterschrieben. „Dann wird die Legende wieder geboren. Auf die Zuschauer wartet eine neue Geschichte mit bekannten Gesichtern“, sagte Siebecke.

Vorerst aber wartet auf das Publikum am 22. Juni die diesjährige Premiere mit dem Titel „Krabat – am Kreuzweg des Schicksals“. Die 9.000 Karten für die 15 Vorstellungen waren innerhalb eines Tages ausverkauft. Insgesamt wirken vor und hinter den Kulissen über 300 Personen mit. Profi-Schauspieler und Laien stehen gemeinsam auf der Bühne. „Wir merken eine steigende Nachfrage aus den alten Bundesländern, Österreich und der Schweiz“, sagte der künstlerische Gesamtleiter Alexander Siebecke.

Wachsen soll die Produktion trotzdem nicht. „Das Besondere unserer Festspiele ist, dass das ganze Dorf mitspielt. Zudem versuchen wir jährlich sorbische Traditionen in das Stück einzuflechten“, sagte Siebecke-Junior. Ein Teil des Erfolgs schreibt er auch der Atmosphäre des Erlebnishofs „Krabatmühle“ zu. Der Sage nach soll Krabat dort sein Zauberhandwerk beim Schwarzen Müller in Schwarzkollm erlernt haben.

Vor diesem historischen Hintergrund entstand 2005 im jetzigen Ortsteil von Hoyerswerda der Verein „Krabatmühle“. Deren Mitglieder bauen seitdem an einer Erlebniswelt rund um den „sorbischen Faust“. Seit 2012 ist der „gute Zauberer“ aus der Lausitz dort jährlich in einer Inszenierung zu erleben. Die Geschichte des Waisenjungen, der mit Erfolg und List das Böse besiegt, ist Basis der Stücke. Im ersten Jahr saßen in den vier Vorstellungen 300 Zuschauer. (dpa/sn)

