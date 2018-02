„Krabat ist der Schlüssel. Krabat ist die Lösung“

Sorbisch hat in der Korla-Awgust-Kocor-Oberschule Wittichenau hohen Stellenwert. 51 von insgesamt 283 Schülern lernen heute die Sprache nach dem Konzept „2plus“. Susanne Retzela unterrichtet unter anderem zehn Schüler aus der Klasse 5 A.Foto: Andreas Kirschke

Ein Wohnhaus steckt voller Räume und Begriffe. „Die Werkstatt ist im Keller.“ – „Unter der Terrasse ist die Garage.“ – „Das Wohnzimmer ist mitten im Haus.“ – „Das Kinderzimmer ist unten.“ Satz für Satz formulieren die Schüler der Klasse 5 A auf Sorbisch. „Bitte achtet genau darauf“, konjugiert Susanne Retzela, Lehrerin für Sorbisch in der Korla-Awgust-Kocor-Oberschule Wittichenau, mit ihren Schülern das Verb „bydlic“ (wohnen). Vivien, Sarah, Louis, Felix und die anderen wiederholen und hören gespannt zu. Nach dem Benennen der Zimmer dürfen sie lustige Sätze zum Thema Wohnen bilden.

„Meine Mutter ist Sorbin“, erzählt Louis Kreuz (11) aus Kotten in der Pause. „Auch meine Verwandten in Nebelschütz sprechen Sorbisch. Oft fahren wir hin. Ich verstehe zwar gut, doch das Sprechen fällt mir noch schwer.“ Deshalb lernt Louis die Sprache intensiv in der Schule. Er verinnerlicht sie vor allem durch Lesen und durch den sorbischen Hörfunk. Sorbisch in der Familie will er bewahren. So geht es auch Vivien Jorsch (11) aus Kotten: Stolz erzählt sie von ihrer Großmutter. Vivien lernt vor allem durch gezieltes Hören und Lesen Sorbisch. „Meine verstorbene Urgroßmutter ging noch täglich in Tracht“, schildert Sarah Jakubasch (10) aus Wittichenau. Diese Liebe zur Tracht will sie weitertragen. Zu Fronleichnam und zu besonderen Gottesdiensten wie der Primiz des sorbischen Jungpriesters Florian Mroß geht Sarah in Tracht. „Es ist gut, zwei Sprachen zu können. Mit meiner Großcousine Jadwiga rede ich nur auf Sorbisch“, meint die Schülerin. Gern liest sie mit den anderen in der Kinderzeitschrift „Plomjo“. In der Februar-Ausgabe geht es um „Póstnicy w šuli“, um Wort-Rätsel, Witze und kleine Geschichten. Jeder Schüler entdeckt den „Plomjo“ auf seine Weise.

„Ich versuche, die Schüler dort abzuholen, wo sie sind“, sagt Susanne Retzela. „Jeder Einzelne wird gefördert.“ Je nach Sprachniveau gibt sie Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad auf. Differenzierung im Unterricht ist ihr wichtig.

Sorbisch hat in der Kocor-Oberschule hohen Stellenwert. „51 von insgesamt 283 Schülern lernen heute diese Sprache nach dem Konzept „2plus“. In Klasse 5 sind es 17 Schüler, in Klasse 6 derzeit vier Schüler, in Klasse 7 momentan 14 Schüler, in Klasse 8 aktuell vier Schüler, in Klasse 9 weitere neun Schüler und in Klasse 10 drei Schüler. „Für den Raum Wittichenau sind wir gut aufgestellt“, unterstreicht Schulleiterin Ines Lesche.

Sprache fließt in die Fächer mit ein

Sie unterrichtet Sorbisch in den Klassen 8-10. Sabine Modsching aus Zeißig und Muttersprachlerin Susanne Retzela aus Keula lehren Sorbisch für die Klassen 5-7. Pia Mickel gibt das Fach Kunsterziehung in Sorbisch. Marcel Rölke verantwortet das Fach „Geografie in Sorbisch“. In einzelnen Modulen – das heißt mit Begriffen und Sätzen – fließt die Sprache mit ein in die Fächer Informatik, Technik-Computer, Biologie und Geschichte. „Wir orientieren uns am Lehrplan. Doch wir kleben nicht daran“, verkündet Susanne Retzela. „Gerade das eröffnet uns die inhaltliche Freiheit im Sorbisch-Unterricht.“ Unlängst nutzte sie das Sonder-Lehrheft „Vögel in unserer Heimat“. Intensiv setzten sich die Schüler damit auseinander. Jeder Einzelne erstellte einen kleinen „Steckbrief“ auf Sorbisch. „Jeder zu einer anderen Vogelart“, sagt die Lehrerin. „Name, Aussehen, Nahrung, Nestbau und Vorkommen der Vögel galt es zu beschreiben. Das war sehr anspruchsvoll.“ Auch dabei differenziert Susanne Retzela. Die gebürtige Dörgenhausenerin und heutige Keulaerin unterrichtet erst seit diesem Schuljahr. Sie ist klassische Seiteneinsteigerin. Beide Großmütter – Maria Mietsch mütterlicherseits in Rachlau und Marie Domanja väterlicherseits in Dörgenhausen – gingen täglich in Tracht. Mit der Enkelin redeten sie Sorbisch. Später lernte Susanne Retzela die Sprache weiter im Sorbischen Gymnasium in Bautzen. Sie studierte daraufhin Betriebswirtschaft. Für die Kinder- und Jugendstiftung „Mrs. Nikovich“ Wittichenau betreute sie später Schüler im Internet-Kabinett. Seit dem Schuljahr 2018 / 19 ist sie in der Korla-Awgust-Kocor-Oberschule Lehrerin für Sorbisch, Technik-Computer und künftig ebenfalls für Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft. „Früher gab ich Schülern gern Nachhilfe“, erzählt die Keulaerin. „Durch gute Erfahrungen damit orientierte ich mich um auf Lehrerin. Ich suchte eine neue Herausforderung, wollte meine Sprachkenntnisse auffrischen und vertiefen.“

Dringend werden heute Sorbisch-Lehrer gebraucht. Susanne Retzela reagierte darauf. Vor allem ihr Vater, Benno Domanja in Dörgenhausen, ermutigte sie. Ebenso die Eltern der Schüler, denen sie Nachhilfe gab. Den Schritt, Lehrerin zu werden, hat sie nicht bereut. Sie spürt die Freude der Kinder. Sie spürt ihr Vertrauen beim Erlernen der Sprache. Sie spürt: Die Kinder WOLLEN Sorbisch lernen. „Wir wenden die Sprache praktisch an. So natürlich und lebensnah wie möglich“, schildert die Lehrerin und fügt hinzu: „Ich will erreichen, dass die Kommunikation weitgehend auf Sorbisch erfolgt. Die Schüler sollen auch miteinander sorbisch reden. Ich will ihnen die Erkenntnis mitgeben: «Die Welt ist bunt durch die Vielfalt an Sprachen und Kulturen.» Sorbisch gehört mit dazu.“

Lebenspraxis auf Sorbisch

Ihre eigenen drei Töchter Leona (17), Cora (14) und Sophia (12) erwarben früher Sorbisch-Kenntnisse im Witaj-Kindergarten „Pumpot“ in Dörgenhausen (in Trägerschaft des Sorbischen Schulvereins). Heute lernen sie die Sprache weiter in der Schule. Susanne Retzela lebt die Liebe zur Sprache vor. „Unsere Schüler sollen Sorbisch mit Freude und mit allen Sinnen lernen“, bekräftigt sie. „Sie sollen lernen durch gezieltes intensives Lesen, durch Hören und Wiederholen, durch das Sehen sorbischer Filme, selbst durch Kochen und Backen sorbischer Speisen.“

Lebenspraxis gibt also der Unterricht mit. Schulleiterin Ines Lesche setzt zugleich auf außerschulische Lernorte: Im Februar 2017 war sie mit Sorbisch-Schülern der 6. bis 9. Klassen auf Exkursion in Lohsa. Dort sahen sie sich das Handrij-Zejler-Denkmal, das Handrij-Zejler-Grab und die Kirche an. Sie lernten das Zejler-Smoler-Haus kennen. Dort besichtigten sie zugleich die Dauerausstellungen zu bedeutenden Lohsaer Persönlichkeiten – zu den Schriftstellern / Dichtern Handrij Zejler und Jan Arnost Smoler sowie zum Komponisten Korla Awgust Kocor (dessen Name ja ihre Schule trägt); weiterhin die Dauerausstellungen zur Lohsaer Heimat- und folgend zur Bergbaugeschichte.

Vielfalt, Weltoffenheit, Toleranz

Anfang Februar 2018 war Ines Lesche mit Sorbisch-Schülern der 8. und 10. Klassen auf Exkursion im Schulmuseum Wartha bei Guttau. Susanne Retzela indes besichtigte im Dezember 2017 mit Schülern im Sorbischen Museum Bautzen die Sonderausstellung „KRABAT. Muž. Mytos. Marka“ („KRABAT. Mensch. Mythos. Marke“). „Wir haben uns intensiv mit dem Menschen Johann von Schadowitz, mit seiner Herkunft, mit seinem Lebensweg und mit seiner Liebe zur Lausitz und zu den Sorben befasst“, verdeutlicht die Lehrerin. „Die Schüler kannten zwar die Sage. Doch der echte Johann von Schadowitz war ihnen noch nicht bekannt. In ihm liegt der Kern der Sage begründet.“ Hoch interessiert hörten die Schüler im Museum bei der Führung dem Wittichenauer Familiengeschichts- und Erben-Forscher Hans-Jürgen Schröter aus Wittichenau zu. Immer wieder fragten sie nach. „Was wir gut erkannten und dabei lernten, war: Gerade Schadowitz (aus dem später Krabat wurde) lebte Mehrsprachigkeit vor. Er sprach Kroatisch, Ungarisch und Deutsch. Später lernte er Französisch. Dank seiner kroatischen Muttersprache konnte er Sorbisch verstehen“, schildert Susanne Retzela begeistert und unterstreicht: „In Krabat liegt der Weg zur Sprachenvielfalt, zur Weltoffenheit und zur Toleranz. Krabat ist der Schlüssel dafür. Krabat ist die Lösung.“

zur Startseite