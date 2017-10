Koweg-Männer wollen den ersten Heimsieg Im Handball-Derby gegen Kamenz kann der Görlitzer Trainer heute, ab 17 Uhr, auf die komplette Truppe setzen. Wer wissen will, was alles in der nächsten Woche geboten wird, kann sich schon mal im www.sz-veranstaltungskalender.com orientieren.

Spannend wird es am Sonntag in der Görlitzer Jahnsporthalle, wenn dort die Handballer von Koweg Görlitz und HVH Kamenz aufeinandertreffen. Das Spiel vor einem Jahr endete Unentschieden, nachdem dieser Wurf in der Mauer landete. © H.-E. Friedrich

Zwei ostsächsische Derbys liegen bereits hinter den Koweg-Handballern. Mit 3:1 Punkten kann sich die Ausbeute in der Sachenliga auch sehen lassen. Am Sonntag, 17 Uhr, in der Jahnsporthalle will man sich auch gegen den HVH Kamenz von seiner besten Seite präsentieren. Mitte der letzten Saison übernahm Daniel Kästner das Traineramt bei den Gästen, die zuvor ein halbes Jahr von Matthias Wolf betreut wurden. Seither tritt Kästner nicht ausschließlich als Coach auf, sondern nimmt auch aktiv am Spielgeschehen teil. Die Saison 2016/17 beendeten die Lessingstädter mit dem Ex-Görlitzer Keeper Peer Purschke mit 17:27 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Deutlich positiver sieht der Auftakt in die aktuelle Spielzeit aus. Nach fünf absolvierten Duellen kommt Kamenz auf 6:4 Punkte, darunter nur eine Niederlage. Das wohl bisher größte Ausrufezeichen setzten die HVH-Akteure direkt vor der dreiwöchigen Spielpause, als man im Heimspiel den Oberliga-Absteiger ZHC Grubenlampe deutlich mit 28:22 bezwanf. Aus dem Kader sticht besonders Mateusz Klinger hervor, der mit 46 Toren in fünf Spielen aktuell die Liga-Torschützenliste anführt. Die letzten drei Jahre schien sich der HVH zu einem Lieblingsgegner der Koweg-Herren entwickelt zu haben – keines der sechs Ligaduelle haben die Görlitzer verloren. Mit fünf Siegen und einem 22:22 im Heimspiel der Saison 2016/17 haben die Neißestädter eine fast makellose Bilanz gegen den HVH aus der jüngsten Vergangenheit vorzuweisen. Dem Team um Trainer Jürgen Rost dürfte am Herzen liegen, am Sonntag den jüngsten Erfolgstrend gegen Kamenz weiter fortzusetzen und damit das heimische Publikum zu belohnen. Denn von den bisher fünf errungenen Punkten holte Koweg gerade einmal einen Zähler – beim 24:24 gegen die SG Cunewalde/Sohland – in der Jahnsporthalle. Außerdem winkt bei einem Sieg der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Für die Aufgabe kann Trainer Rost wieder einmal mit seinem gesamten Kader planen. (re)

