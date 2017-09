Koweg lädt zum Oberlausitzderby Am Sonntag kommt Cunewalde in die Jahnsporthalle. Das Spiel hat eine Vorgeschichte.

Das letzte Derby gewann Koweg gegen Cunewalde mit 28:23. Kai Vogt (links) und Gary Biele (rechts) spielten da noch bei den Gästen. Foto: H.-E. Friedrich

Handball, Sachsenliga Männer

SV Koweg Görlitz – SG Cunewalde/Sohland

So.,17.00

Eines dürfte im Vorfeld schon klar sein: Die Görlitzer Jahnsporthalle wird am Sonntag wieder ein handballerisches Highlight vor einer überdurchschnittlichen Zuschauerkulisse erleben. Denn dieses Derby ist in den vergangenen Jahren zu einem wahren Zuschauermagneten gewachsen. Die „gemeinsame“ Geschichte beider Mannschaften verleiht diesem Duell noch mehr Würze. Doch beinahe wäre das Aufeinandertreffen der Koweg-Herren mit dem Cunewalder Team in dieser Saison nicht zustande gekommen, wenn man den Spekulationen nach der letzten Spielzeit Glauben geschenkt hätte. Der HV Oberlausitz Cunewalde musste sich von insgesamt sieben Spielern verabschieden – Marcus Noack (Rietschen), Oliver Aßmann (Neugersdorf), Patrick Michel (HSG Freiberg), die Zwillinge Tim und Tom Baugstatt, Gary Biele und Kai Vogt (Rückkehrer zu Koweg) verließen den Verein. Die Abgänge zu kompensieren, um in der Sachsenliga eine konkurrenzfähige Truppe stellen zu können, schien unmöglich. Cunewalde machte aus der Not eine Tugend und vollzog im Erwachsenenbereich jenen Schritt, der in der Jugend schon seit einiger Zeit Bestand hatte: eine Spielgemeinschaft mit dem HV Schwarz/Weiß Sohland (vormals Ostsachsenliga). Zudem schaffte man es, sich erneut die Dienste von Rückraumspieler Radim Vanek zu sichern, der zuletzt beim TSV Radeburg auflief. Der Plan scheint aufzugehen, ein frischer Wind hält Einzug. Acht der zehn bisherigen Begegnungen auf Sachsenliga-Ebene entschieden die Görlitzer für sich, die beiden Spiele in der Saison 2014/15 endeten jeweils unentschieden. Doch was Cunewalde/Sohland in der Vorbereitung und in den ersten Saisonspielen geboten hat, ist keineswegs zu unterschätzen. Allein das direkte Aufeinandertreffen bei einem Vorbereitungsturnier in Rietschen (23:23) sollte den Neißestädtern allen Grund zur Warnung geben.

Handball, Mitteld. Oberliga Frauen

Thüringer HC II – Koweg Görlitz So.,16.00

Dass dieses Spiel des dritten Spieltages zumindest tabellarisch das Spitzenspiel der Liga sein würde, das hatte Koweg-Trainer Jörg Adam zum Saisonbeginn nicht für möglich gehalten. Aber jetzt haben beide Mannschaften ihre ersten beiden Spiele gewonnen und stehen auf dem dritten und vierten Tabellenplatz. Der Bundesliga-Reserve aus Erfurt hätte Adam („Diese Mannschaft kann man schwer einschätzen“) das noch zugetraut, bei der eigenen war er skeptischer. Aber dann haben zwei nicht einmal überragende Auftritte für Erfolge bei der Hallenser Zweitliga-Reserve und zu Hause gegen den HSV Magdeburg zu Siegen gereicht. „Wir haben in unserem Spiel noch so viel mit uns selbst zu tun, dass es wenig Sinn macht, sich übermäßig viel mit dem Gegner zu beschäftigen, sagt Adam, der nach dem Heimsieg über Magdeburg davon sprach, dass sein Team erst bei 50 Prozent sei. Er sieht die THC-Reserve als Favoriten des Spiels, aber: „Die ersten beiden Spiele haben gezeigt, dass unsere Chancen auf den Klassenerhalt vielleicht doch nicht ganz so klein sind. Da können wir es uns erst recht nicht leisten, auch nur einen einzigen Punkt zu verschenken. Mal sehen, was in Erfurt geht. Dabei kann Adam auf den kompletten Kader setzen. Auch die zuletzt fehlende Jelena Bader ist wieder mit dabei. „Wir wollen aber weg von der Abhängigkeit von einzelnen Spielerinnen. Wir haben viele auf ähnlichem Niveau. Mal wird der eine Trumpf stechen, mal der andere.“ (fth)

Fußball, Regionalliga Nordost

1. FC Lokomotive Leipzig (6.) – FC Oberlausitz Neugersdorf (7.) Fr.,19.00

Gespielt wird im Bruno-Plache-Stadion, das eine 95-jährige Tradition aufweisen kann, in dem die Lok derzeit aber Probleme hat. In den drei Partien gelangen nur ein Sieg gegen Luckenwalde (4:2) sowie ein Remis gegen Babelsberg (0:0), Viktoria Berlin gewann mit 1:0. FCO-Trainer Vragel da Silva erwartet am Freitag ein enges Spiel: „Beide Mannschaften hatten einen guten Start (Lok zehn Punkte in den ersten vier Begegnungen, Neugersdorf acht), danach kam hier wie da etwas Sand ins Getriebe.“ Im Rückspiel sah es lange nach einem Neugersdorfer Sieg aus. Durch zwei Tore von Oliver Merkel führten die da-Silva-Schützlinge bis zur dritten Nachspielminute mit 2:1, ehe Daniel Becker mit einem Freistoß das späte Unentschieden besiegelte. (jk).

Fußball, Landesklasse Ost

VfB Empor Glauchau (11.) - FV Eintracht Niesky (12.)So., 15.00

Die Blau-Weißen aus Glauchau holten in den letzten beiden Ligapartien vier Punkte. In Riesa gelang ein Unentschieden und das Heimspiel gegen Reichenbach konnte man klar 4:1 gewinnen. So gehen die Glauchauer mit einer guten Portion Selbstbewusstsein in die Partie gegen die Eintracht. Bei den Nieskyern stehen die Vorzeichen eher schlecht. Einige Leistungsträger in der Defensive müssen ersetzt werden. So fehlt der gelb-rot gesperrte David Preuß ,und Aaron Ritters Einsatz ist noch fraglich. Hinzu kommen die Ausfälle der jungen Spieler Sebastian Richter und Marcel Winter. Im Vorjahr holte man in Glauchau einen 2:1-Sieg, vor heimischem Publikum teilte man sich die Punkte. Mit einer Punkteteilung wären die Mannen um Trainer Uwe Kuhl sicherlich zufrieden, angesichts der zu verkraftenden Ausfälle.

Fußball, Kreisoberliga

Zu zwei interessanten Derbys kommt es in Görlitz. Zum einen wartet der NFV Gelb-Weiß Görlitz immer noch auf den ersten Saisonsieg und empfängt die stark gestarteten Friedersdorfer. Nach dem Punktgewinn aus der Vorwoche will man nun auf heimischen Rasen endlich drei Punkte bejubeln. Die LSV-Kicker werden aber sicher einiges dagegen haben. Das weitere Derby steigt unterdessen auf der Görlitzer Eisweise, wo die Germania den Holtendorfer SV zu Gast hat. Der Tabellenführer aus Zittau hat ebenfalls Heimrecht und steht gegen die Reserve von Eintracht Niesky vor einer scheinbaren Pflichtaufgabe. Der VfB Weißwasser muss nach dem 3:1-Heimsieg gegen Obercunnersdorf weit reisen und gastiert beim FSV Kemnitz. Nach einer Spielpause ist der GFC Rauschwalde wieder im Einsatz und empfängt Rot-Weiß Olbersdorf, welches zuletzt zweimal 3:3 spielte. Vor weiten Auswärtsfahrten stehen auch der SV Neueibau (in Schleife) und der Sportclub Großschweidnitz-Löbau (in Rietschen). Die Blau-Weißen aus Obercunnersdorf haben an diesem Wochenende aufgrund des Ludwigsdorfer Rückzuges spielfrei. (stw)

Eishockey, DEL 2

EC Kassel Huskies – FüchseFr.,19.30

Füchse – Eispiraten CrimmitschauSo.,17.00

Was war das für ein Jubel am vergangenen Sonntag, kurz nach 19 Uhr. Feodor Boiarchinov hatte eben den Torebann gegen Wölfe Freiburg gebrochen, einen Fehler der Gäste zum wichtigen 1:0 genutzt. Über zwei Drittel lang waren die Füchse vergeblich angerannt. Am Ende aber waren alle nach dem 2:0 – das zweite Tor schoss Kapitän André Mücke vier Minuten vor Schluss – glücklich über die ersten drei Punkte auf dem Füchse-Konto. Auch wenn auf dem Eis längst noch nicht alles rund lief. An diesem Wochenende steht das erste Sachsenderby an. Am Sonntag kommt der ETC Crimmitschau in den Fuchsbau, der in der vergangenen Saison kein Land gegen die Füchse sah und alle vier Spiele verlor. Die Mannschaften sind aber mit der Vorsaison nicht mehr zu vergleichen. Die Füchse haben fast drei komplette Reihen ausgetauscht, die Eispiraten aus Westsachsen, in der vergangenen Saison nach der Hauptrunde abgeschlagener Letzter, haben ebenfalls einen personellen Umbruch hinter sich. Der scheint sich ausgezahlt zu haben. Die Crimmitschauer sind mit zwei Siegen (3:2 gegen Bad Tölz und 7:4 in Heilbronn) optimal in die Saison gestartet. Am Sonntag, 17 Uhr, zählt das aber nicht. Dann ist Derbytime. „Alle sind heiß, auch unsere neuen Spieler freuen sich auf das Derby“, sagt Co-Trainer Robert Hoffmann. Zuvor steht aber am Freitag das schwere Spiel in Kassel an. Dort haben die Füchse nach dem Aus im Play-off-Viertelfinale noch eine Rechnung offen.

