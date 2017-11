Koweg-Handballerinnen gegen Riesa Gegen den Aufsteiger wollen die Görlitzerinnen am Sonntagabend, ab 17 Uhr, einen Sieg, um an der Oberligaspitze dranzubleiben. Wer schon mal schauen will, was am kommenden Wochenende so los ist, findet das unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Maren Kühn gehört trotz ihrer erst 18 Jahre gefühlt zu den erfahrenen Koweg-Spielerinnen. Sie spielt schon ihre dritte Saison im Oberligateam und gehört zu den Stützen – auch am Sonntag gegen Riesa? Foto: H.-E. Friedrich

Am Sonntag, 17 uhr, gibt es wieder Spitzenhandball in der Görlitzer Jahnsporthalle. Die Oberliga-Handballerinnen des SV Koweg Görlitz, derzeit Tabellenvierter, treffen um 17 Uhr auf den tabellenachten HSG Riesa/Oschat. Zwischen beiden Mannschaften liegen nur zwei Punkte. Ein Sieg für die Koweg-Frauen (7:3 Punkte) würde bedeuten, dass sie an der Spitzengruppe dranbleiben und in einer Woche den Spitzenreiter TSV Niederndodeleben zum absoluten Spitzenspiel empfangen würden. Eine Niederlage bedeutet Abrutschen ins Mittelfeld. Für den Aufsteiger aus Riesa/Oschatz (5:5 Punkte), der sich vor dieser Saison gezielt verstärkt hatte, ist die Partie ähnlich richtungsweisend. Ein Sieg, und die HSG könnte sorgenfrei weiterspielen, eine Niederlage, und der Aufsteiger wäre angesichts der vier Absteiger in dieser Saison mitten im Abstiegskampf. Brisanz hat die Partie also ausreichend. Achten müssen die Görlitzerinnen besonders auf Carmen Schneider, die Trainer Jörg Adam noch aus der dritten Liga kennt, und die beim letzten Spiel für Riesa/Oschatz erstmals in dieser Saison auflief und mit zwölf Treffern sofort Riesenanteil am Punktgewinn in Zwickau hatte. „Wir müssen ihren Wirkungskreis eindämmen. Das ist eine Spielerin, die wirklich alles gut kann“, sagt Adam, der aber auch weiß, dass diese Spielerin allein nicht den Gegner ausmacht. Die eigene Mannschaft betreffend ist der Trainer immer noch skeptisch, ob das Team mit vielen sehr jungen Spielerinnen schon so weit ist, in der Oberliga ganz oben mitzuspielen. Er hofft, dass die Mannschaft wieder einen guten Tag erwischt. Verletzt ausfallen wird definitiv Dagmara Zichniewicz. Ihren Platz im Kader einnehmen wird Dominika Podsiadlo, die sich, auch über die zweite Mannschaft, wieder zurückgekämpft hat. Auch Lydia Marceluk wird wieder im Kader stehen und vielleicht ein paar Einsatzminuten erhalten.

