Koweg-Handballer haben Platz zwei im Visier

Die Auer Nachwuchsschule will das heute mit ganz neuer Stärke unbedingt verhindern.

Auf die Tempogegenstöße und erfolgreichen Abschlüsse von Koweg-Rechtsaußen Sebastian Galach wird es auch am Sonntag ankommen, wenn die Görlitzer den Tabellenzweiten verdrängen wollen. © H.-E. Friedrich

SV Koweg Görlitz (4.) – EHV Aue II (2.) So.,17.00

Im letzten Heimspiel des Jahres bieten die Koweg-Männer ein echtes Spitzenspiel. Zweifelsohne kann das Juniorteam des EHV Aue zur aktuellen Saisonphase als Überraschungsmannschaft bezeichnet werden. Nach fünf Siegen, einem Remis und einer Niederlage ist die Zweitliga-Reserve dem Spitzenreiter aus Zwickau (12:2 Punkte) dicht auf den Fersen. Das Team um Trainerduo René Jahn und Kirsten Weber ist also auf gutem Weg, seine beste Sachsenliga-Saison zu spielen. Die zweite Vertretung des Vereins ist ein Dauergast in Sachsens höchster Spielklasse, hielt sich aber weitgehend in der unteren Tabellenhälfte auf, einige Mal entkam man auch knapp dem Abstieg. Zuletzt belegte man zweimal den achten Platz. Nach sieben absolvierten Spielen in dieser Saison scheint das Team auf ganz anderen Wegen zu gehen. Nach dem erfolgreichen Erstrundenbestehen im Pokalwettbewerb – Aue siegte 30:26 in Kamenz – sammelten die Erzgebirgler auch in der Liga kräftig Punkte. Einzig dem Spitzenreiter ZHC Grubenlampe musste man sich Mitte Oktober geschlagen geben. Die Basis für diesen positiven Trend legt der Verein in seiner kontinuierlichen Nachwuchsarbeit, die Talente kommen vornehmlich in der Sachsenliga zum Einsatz. Auch wenn die Heimbilanz gegen das Auer Juniorteam eindeutig für die Koweg-Herren spricht – seit dem Wiederaufstieg siegten die Görlitzer in allen sechs Aufeinandertreffen in der Jahnsporthalle – muss das Team um Trainer Jürgen Rost alles abrufen, um eine ernsthafte Chance auf die Punkte zu haben. Gelingt das den Görlitzern, die keines ihrer letzten vier Spiele verloren haben, winkt sogar der große Sprung auf Rang zwei. Es wäre eine ideale Grundlage für das Spitzenspiel eine Woche später, wo man beim Oberliga-Absteiger und Tabellenführer ZHC Grubenlampe gastiert. Verzichten werden die Neißestädter am Sonntag auf Tom Baugstatt, der auf Montage ist. Alle weiteren Spieler sind einsatzbereit. (re)

