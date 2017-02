Koweg Görlitz schlägt Cunewalde Vor dem heißen Derby gegen Kamenz am Sonntag in Bautzen verliert der HV Oberlausitz in der Neißestadt mit 23:28 (14:13).

Handball. Beide Cunewalder Handballteams traten zu den Auswärtsderbys in Görlitz mit einer Notbesetzung an. Und um es vorwegzunehmen: Die Verletztenliste der ersten und zweiten Mannschaft – die in der Ostsachsenliga spielt und mit 25:27 bei der Koweg-Reserve verlor – ist wieder länger geworden. „Langsam fehlen einen die Worte“, bilanzierte Cheftrainer Carsten John nach dem 23:28 seiner Männer in der Sachsenliga. „Bei der Zweiten hat es Toni Kindermann an der Schulter schwer erwischt und in meinem Team ist Patrick Michel mit Verdacht auf Gehirnerschütterung nach Spielende ins Krankenhaus gefahren.“

Beide Teams zeigten dennoch achtbare Leistungen. Die knappe Niederlage der zweiten Mannschaft wollten die Cunewalder umdrehen. Der Start gelang den Oberlausitzern dann auch mehr als ordentlich. Zunächst legte der HVO stets ein oder zwei Treffer vor. John: „In der Abwehr haben wir das sehr gut gemacht und Koweg zu schwierigen Würfen gezwungen. Leider haben wir zu viele Gegenstöße zugelassen.“ Beim 10:9 gingen die Hausherren erstmals in Führung, doch bis zur Pause holte sich Cunewalde diese zurück. Vor allem Kai Vogt zeigte sich in blendender Verfassung und riss seine Mitspieler mit.

In doppelter Unterzahl gelang im zweiten Spielabschnitt das 15:13 für Cunewalde. Einige schienen da schon vom Auswärtserfolg zu träumen. Der folgende mehrminütige Ausfall von Patrick Michel, ein vergebener Siebenmeter und eine nachlässige Abwehr brachten Koweg erstmals mit zwei Treffern in Führung. „Die Phase zwischen der 37. und 45. Minute hat uns um den Lohn der ersten Halbzeit gebracht“, sagte Carsten John später. „Nach der Roten Karte gegen Tom Baugstatt fehlte ganz einfach die Kraft, um mit den starken Hausherren noch mitzuhalten.“

Der Görlitzer Lauf vom 18:17 bis zum 21:17 war dann spielentscheidend. Immerhin war es ein rassiges Derby und über weite Strecken sehenswerter Handball vor einer unglaublichen Kulisse. John: „Die Zuschauermassen in dieser Liga – das ist sehr außergewöhnlich. Die Halle war rappelvoll. Das zeigt das Interesse in unserer Region für diese Sportart. Nun brauchen wir gegen Kamenz ebenfalls eine große Zuschauerkulisse und jede Unterstützung.“ (fs)

Cunewalde: Anys, Bergner; Aßmann (4), Hühn, Sieber, Israel (1), Tom Baugstatt (3), Vogt (9), Biele (3), Mühlan, Michel (3) und Zimmermann.

