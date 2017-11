Koweg-Frauen gegen Bundesliga-Spielerinnen? Heute, 17 Uhr, treffen die Görlitzer Handballerinnen auf die Bundesliga-Reserve des HC Rödertal. Weil die erste Liga pausiert, könnte der HC Rödetal II verstärkt nach Görlitz kommen. Wer schon mal schauen will, was am kommenden Wochenende los ist, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

Wiktoria Blasczcyk gehörte in Radeberg zu den wenigen Spielerinnen, die Trainer Jörg Adam überzeugen konnten. Die junge Nachwuchshoffnung glänzte mit sieben Toren, auch wenn nicht alles gelang. © H.-E. Friedrich

Zum zweiten Mal hintereinander treffen die Görlitzerinnen auf einen aktuellen Tabellenletzten. Das erste Mal am vergangenen Sonnabend ging gründlich schief. Beim Radeberger SV setzte es für die Görlitzerinnen eine klare 25:32-Niederlage. Nachdem die Görlitzerinnen Mitte der ersten Halbzeit den Faden verloren und klar in Rückstand gerieten, hatten sie im gesamten Spiel nie wieder die Chance, einen Punkt zu holen. Der Ausfall der erfahrenen Jelena Bader und Lydia Wrzal war nicht auszugleichen, zumal die Backups Domenika Podsiadlo, Dagmara Zychniewicz und Paulina Momot entweder fehlten oder nicht voll einsatzfähig waren. Die Personalsituation am Sonntag wird zwar wieder besser, die Aufgabe aber auch um einiges schwerer. Die Platzierung der Bundesliga-Reserve täuscht schon allein deshalb, weil das Team Spielwertungen gegen sich wegen des unberechtigten Einsatzes von Spielerinnen hinnehmen musste. Das zweite Problem: Die Bundesliga pausiert derzeit wegen der Frauen-Handball-WM, die im Dezember in Deutschland stattfindet. Auch Koweg-Trainer Jörg Adam weiß nicht so genau, wen die Rödertalbienen jetzt drei Klassen tiefer einsetzen dürfen. Fakt ist: Aus dem Erstligakader waren beim 28:28 gegen Zwickau II am vergangenen Sonntag mit Egle Alesiunaite und Tammy Kreibisch zwei Spielerinnen aus dem Erstligakader dabei, die zusammen für 16 der 28 Tore zuständig waren. Im letzten Heimspiel des Jahres brauchen die Koweg-Frauen also zwei Dinge: eine klare Leistungssteigerung und gaaanz laute Unterstützung von der Tribüne. (fth)

