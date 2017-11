Koweg-Frauen gegen Bundesliga-Spielerinnen? Weil die erste Liga pausiert, könnte der HC Rödetal II verstärkt nach Görlitz kommen.

Wiktoria Blasczcyk gehörte in Radeberg zu den wenigen Spielerinnen, die Trainer Jörg Adam überzeugen konnten. Die junge Nachwuchshoffnung glänzte mit sieben Toren, auch wenn nicht alles gelang. Foto: H.-E. Friedrich

Handball, Oberliga Frauen

SV Koweg Görlitz (7.) – HC Rödertal II (12.)So.,17.00

Zum zweiten Mal hintereinander treffen die Görlitzerinnen auf einen aktuellen Tabellenletzten. Das erste Mal am vergangenen Sonnabend ging gründlich schief. Beim Radeberger SV setzte es für die Görlitzerinnen eine klare 25:32-Niederlage. Nachdem die Görlitzerinnen Mitte der ersten Halbzeit den Faden verloren und klar in Rückstand gerieten, hatten sie im gesamten Spiel nie wieder die Chance, einen Punkt zu holen. Der Ausfall der erfahrenen Jelena Bader und Lydia Wrzal war nicht auszugleichen, zumal die Backups Domenika Podsiadlo, Dagmara Zychniewicz und Paulina Momot entweder fehlten oder nicht voll einsatzfähig waren. Die Personalsituation am Sonntag wird zwar wieder besser, die Aufgabe aber auch um einiges schwerer. Die Platzierung der Bundesliga-Reserve täuscht schon allein deshalb, weil das Team Spielwertungen gegen sich wegen des unberechtigten Einsatzes von Spielerinnen hinnehmen musste. Das zweite Problem: Die Bundesliga pausiert derzeit wegen der Frauen-Handball-WM, die im Dezember in Deutschland stattfindet. Auch Koweg-Trainer Jörg Adam weiß nicht so genau, wen die Rödertalbienen jetzt drei Klassen tiefer einsetzen dürfen. Fakt ist: Aus dem Erstligakader waren beim 28:28 gegen Zwickau II am vergangenen Sonntag mit Egle Alesiunaite und Tammy Kreibisch zwei Spielerinnen aus dem Erstligakader dabei, die zusammen für 16 der 28 Tore zuständig waren. Im letzten Heimspiel des Jahres brauchen die Koweg-Frauen also zwei Dinge: eine klare Leistungssteigerung und gaaanz laute Unterstützung von der Tribüne. (fth)

Handball, Sachsenliga Männer

ZHC Grubenlampe (1.) – SV Koweg Görlitz (2.) Sa.,19.30

Nach über sechs Jahren könnte den Görlitzern wieder der Sprung auf Platz eins gelingen. 2202 Tage, oder sechs Jahre und zehn Tage ist es am Samstag her, dass die Koweg-Herren zuletzt die Spitzensposition der Sachsenliga inne hatten. In die Saison 2011/12 war man mit vier Siegen gestartet und hatte aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen HC Einheit Plauen die Nase leicht vorn. Am 16. November 2011 beendete aber jenes Team aus der Spitzenstadt den Höhenflug der Neißestädter. Mit 32:39 ging das Heimspiel verloren. Am Ende waren es aber nicht die Plauener, sondern der HSV Glauchau, der in die Oberliga aufstieg. Plauen folgte ein Jahr später, anschließend rückte der ZHC Grubenlampe nach. Nach einer Verweildauer von drei Jahren stiegen die Zwickauer in der letzten Saison wieder ab, sind aber trotz einiger Abgänge einer der heißen Kandidaten für den Meistertitel in der Sachsenliga. Auf diesem Weg entpuppten sich mit dem HVH Kamenz (22:28) und zuletzt HSG Riesa/Oschatz (25:27) als Stolpersteine. Beide Niederlagen holte sich Grubenlampe auswärts ab. Mit 12:4 Punkten besetzen die Zwickauer die Spitzenposition der Liga – mit Koweg und Aue (jeweils 11:5 Punkte) sind ihnen allerdings zwei Teams dicht auf den Fersen. Dass die Mannen um Trainer Jürgen Rost zum Ende der Hinrunde vor dieser großen Chance stehen, hätte ihnen nach dem durchwachsenen Saisonstart wohl niemand zugetraut. Inzwischen sind die Blau-Gelben seit fünf Spielen ungeschlagen, zuletzt wusste man gegen das Juniorteam des EHV Aue zu begeistern. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen. Allen ist aber bewusst, dass es morgen eines absoluten Sahnetages bedarf, wenn man die Serie aufrechterhalten und als Tabellenführer in die sechswöchige Ligapause gehen will. Zum einen spricht die Auswärtsbilanz aus alten Tagen nicht gerade für die Neißestädter. Von vier Duellen verlor man die letzten drei. Zum anderen dürfte die Truppe um Coach Florian Weißflog nach der Niederlage gegen Riesa/Oschatz am letzten Wochenende ordentlich angefressen und dadurch hoch motiviert sein, seinem Heimpublikum eine Wiedergutmachung anzubieten. (re)

Für das Spitzenspiel ist ein großer Reisebus organisiert – in dem, neben dem gesamten Kader der Görlitzer, auch zahlreiche Fans Platz finden werden. Treffpunkt ist Samstag, um 14.15 Uhr, an der Sporthalle Rauschwalde. Anmeldungen über Mannschaftsleiter Jens Rohne oder die Geschäftsstelle des Vereins.

Fußball, Landesliga

SV Lipsia 93 Eutritzsch (11.) - FV Eintracht Niesky (8.)Sa.,14.00

Der Liganeuling SV Lipsia 93 Eutritzsch hat in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen. Die Eintrachtkicker haben aber auch gezeigt, dass auf des Gegners Platz immer mit ihnen zu rechnen ist. So trifft der Dritte der Heimtabelle (Eutritzsch) auf den Dritten der Auswärtstabelle (Niesky). Die Jungs aus dem Leipziger Norden haben einen soliden Saisonstart hingelegt. Jedoch ging es ab dem 10. Spieltag mit drei Auswärtsspielen und auch drei Niederlagen in Folge immer weiter Richtung Tabellenkeller. Nun steht endlich wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Natürlich will man seine blütenweiße Heimweste behalten. Die Eintracht will hingegen die eigene Serie von vier ungeschlagenen Partien weiter ausbauen. Vor allem in der Defensive trat man zuletzt sehr geschlossen und konzentriert auf. So kassierte man in den letzten vier Partien nur einen Gegentreffer. Fehlen werden den Nieskyern die verletzten Marcel Winter, Richard Dominik und Sebastian Richter. Ob das Spiel stattfinden kann, wird voraussichtlich am Freitagnachmittag entschieden. (tg)

Kreisoberliga

Dank des eigenen Sieges und der Schützenhilfe des Reviernachbarn aus Rietschen konnten die Fußballer vom Turnerheim in Weißwasser ihren Vorsprung auf Verfolger Zittau auf vier Punkte aufstocken. Am Wochenende müssen beide Mannschaften in entgegensetzte Richtungen weit reisen. Der VfB Weißwasser gastiert beim SV Neueibau, der erst am Mittwoch im „Nachholer“ gegen Großschweidnitz einen 2:0-Heimsieg feiern konnte. Verfolger VfB Zitzau ist am Sonnabend bei der Lok in Schleife auf dem Prüfstand. Schleife verschaffte sich zwischenzeitlich etwas Luft im Tabellenkeller, hängt aber nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Kemnitz weiterhin ganz unten fest. Zu einem Duell zweier Tabellennachbarn kommt es im Gebirge. Rot-Weiß Olbersdorf hat die Blau-Weißen aus Obercunnersdorf zu Gast. Während die Gäste mit einem Sieg an den Hausherren vorbeiziehen können, kann RWO ins Mittelfeld springen. Zu einem Mittelfeldduell gastiert die Eintracht-Reserve aus Niesky in Löbau beim Sportclub. Der Aufsteiger ist mit 14 Punkten aktuell weit von der Abstiegszone entfernt und könnte nun sogar den Sportclub überflügeln. 14 Punkte kann auch der GFC Rauschwalde aufweisen. Unterhalb der Landeskrone wird man angesichts der letzten Saison nicht ganz mit der aktuellen Ausbeute zufrieden sein. Einen leichten Herbstspaziergang wird es aber beim FSV Kemnitz am Sonnabend nicht geben. Germania Görlitz hat bereits fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, könnte diesen aber in jedem Fall verkürzen, weil Stadtkonkurrent Gelb-Weiß pausiert. In Rietschen wartet auf die Germanen aber eine ganz schwere Aufgabe. Abgerundet wird der Spieltag am Sonntag mit einem prickelnden Derby. Der LSV Friedersdorf empfängt den Holtendorfer SV. Für die Gastgeber geht es um die Verteidigung des dritten Platzes, auf diesen sind aber auch die Holtendorfer scharf. Zumindest würde man bei einem Auswärtssieg die LSV-Elf in der Tabelle hinter sich lassen. (stw)

Eishockey, DEL 2

Heilbronner Falken – FüchseFr.,20.00

Füchse – Ravensburg TowerstarsSo.,17.00

Wölfe Freiburg – FüchseDi.,19.30

Terminstress für die Lausitzer Füchse: fünf Spiele binnen neun Tagen. Gut, dass mit Jeff Hayes ein weiterer Topstürmer der vergangenen Saison (nach Roope Ranta) verpflichtet und der Kader mit zwei Eisbären-Nachwuchsspielern weiter aufgestockt wurde. (fth)

