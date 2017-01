Kottmarhäuser-Straße wird 2018 gebaut Seit 20 Jahren wartet Eibau auf den Ausbau. Nun sind die Planungen beendet. Verbesserungen gibt es auch für Fußgänger.

Der Zeitplan steht. Endlich. Kottmarbürgermeister Michael Görke (parteilos) hofft, dass er auch so in die Tat umgesetzt wird. „Wir wollen ja bei uns keinen zweiten Berliner Flughafen haben“, fasst er mit Galgenhumor zusammen. Es geht um die Straße durch die kleine Siedlung Kottmarhäuser. Sie verbindet die Ortsteile Eibau und Obercunnersdorf und soll ausgebaut werden.

Diesen Plan gibt es schon über 20 Jahre, sagt Görke. Zuständig ist der Landkreis Görlitz, denn es handelt sich um eine Kreisstraße. Immer wieder wurde das Vorhaben verschoben. Zuletzt machten Verhandlungen mit Grundstücksanliegern das Vorankommen schwierig.

Nun hat Dieter Peschel vom Landratsamt zugesichert, dass 2018 gebaut werden soll. In diesem Jahr wird es nichts mehr. Für 2017 stehen demnach die Vorbereitungen und Ausschreibungen auf der Agenda. Baulich werde sich aber noch nichts tun, was die Anwohner betrifft, bestätigt Bürgermeister Görke.

Die Probleme der Straße sind vielfältig: Ihr Zustand ist schlecht, der Asphalt bröckelt, hat Risse und Löcher. Es gibt keinen Gehweg, der Fußgängern Sicherheit bietet. Die Entwässerung funktioniert nicht richtig. Das alles soll mit dem Ausbau der Straße nun behoben werden. Auch ein Fußweg wird entstehen.

Bisher gibt es keinen sicheren Bereich für Fußgänger an der Straße durch den Ortsteil. Das Vorhaben, einen Gehweg zu bauen, stellte die Planer zuletzt vor große Probleme. Um die vorgeschriebene Fahrbahnbreite von 4,50 Metern und zusätzlich einen Fußweg mit einer Breite von 1,50 Metern einzuhalten, müssen Grundstücke angekauft werden.

Ein Besitzer weigert sich standhaft. Deshalb wird der geplante Gehweg nun an dem verfallenen Haus kurz vor der Auffahrt zum Wanderparkplatz enden. Er beginnt an der Bushaltestelle in Richtung Obercunnersdorf und führt an der Kottmarschenke vorbei bis an die Ruine. Der Gehweg wird auf der Straßenseite zum Wald hin entstehen, also gegenüber der Kottmarschenke. Ein weiteres Stück Fußweg entsteht auf der Gegenseite unweit der Bushaltestelle. „So können Fußgänger sicher die Straße überqueren“, sagt Kottmar-Bürgermeister Michael Görke. Dass nicht die komplette Straße durch den Ortsteil einen Gehweg erhält, führte zu einem weiteren, großen Problem. Der Freistaat drohte, die Fördermittel für das Vorhaben zu streichen. Denn ein straßenbegleitender Gehweg ist Bedingung dafür, dass es Zuschüsse gibt.

Dieter Peschel vom Landratsamt hat aber eine Lösung gefunden. „Wir haben mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das die Fördermittel ausreicht, verhandelt“, berichtet er. Man habe sich geeinigt, dass Kreis und Gemeinde in dem betreffenden Abschnitt ohne Gehweg bauen dürfen. „Die vorgeschriebenen 4,50 Meter Breite für die Straße können wir ohne Grundstücksankauf einhalten“, so Peschel. Auch, wenn derzeit noch kein Fördermittelbescheid vorliegt, sei die Finanzierung gesichert, sagt der Mann vom Straßenbauamt des Landkreises. Dieter Peschel rechnet damit, dass im September die Fördermittelbescheide vorliegen werden. Es lohne dann nicht mehr, im Herbst eine Baustelle aufzumachen. „Dann haben wir über den Winter eine offene Baustelle, das bringt nichts.“ Also wird erst 2018 die Straße durch die Kottmarhäuser gebaut. Erste Pläne dafür hatte es 1993 gegeben.

