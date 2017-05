Kottmar will nicht zum Gebirge Die Gemeinde entscheidet sich für die Mitgliedschaft bei der TGG Oberlausitzer Bergland. Die Spree ist dabei ein Argument.

Blick auf den Kottmar. Die Orte drumherum gehören zur gleichnamigen Gemeinde. © Matthias Weber

Die Gemeinde Kottmar hat sich entschieden, wie es für sie in Sachen Tourismus weitergeht: sie schließt sich der Touristischen Gebietsgemeinschaft (TGG) Oberlausitzer Bergland an. Damit entscheidet sich die Kottmar-Gemeinde gegen die TGG Zittauer Gebirge, die ebenfalls um Kottmar als Mitglied geworben hatte. Dort war man aber vor einiger Zeit ausgetreten, weil man sich nicht gut repräsentiert fühlte. Der Fokus habe zu sehr auf dem Zittauer Gebirge als Touristenmagnet gelegen, heißt es aus der Gemeinde am Kottmar. Man fühle sich – auch durch die Quelle der Spree, die auf dem Kottmar entspringt – eher Richtung Oberlausitzer Bergland und Bautzen hingezogen. Auch die Nachbarstadt Ebersbach-Neugersdorf hatte sich bereits der Bergland-TGG angeschlossen.

Die Gebietsgemeinschaften dienen dazu, dass sich die Kommunen gemeinsam besser vermarkten können, zum Beispiel auf Messen oder mit Werbebroschüren. Kottmar tritt der TGG Oberlausitzer Bergland ab Juli bei, so der Beschluss, den die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung gefasst haben. (SZ/rok)

