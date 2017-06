Kottmar übernimmt Oderwitzer Standesamt Wegen Personalnot werden Trauungen und Sterbefälle ab 2018 in der Nachbargemeinde verwaltet.

Symbolbild: Oderwitzer Trauuen werden künftig in Kottmar bearbeitet. Die Ringe dürfen auf Wunsch aber weiterhin in Oderwitz überreicht werden. © dpa

Oderwitz. Der Standesamtsbezirk Oderwitz wird zum 31. Dezember 2017 aufgelöst. Das haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung am Montag beschlossen. Ab 1. Januar 2018 werden alle Oderwitzer Angelegenheiten in dieser Hinsicht, wie Trauungen und Sterbefälle, in der Gemeinde Kottmar bearbeitet. „Dafür soll mit der Gemeinde Kottmar eine Zweckvereinbarung abgeschlossen werden“, sagt die Oderwitzer Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos). Die bisherige Oderwitzer Standesbeamtin wechselt dazu nach Kottmar, wo ab 2018 dann drei Mitarbeiterinnen im Standesamt arbeiten.

Grund für die Auflösung des Oderwitzer Standesamtsbezirks ist vor allem ein personelles Problem. „Wir hatten immer wieder Schwierigkeiten mit der Vertretung, wenn unsere Standesbeamtin nicht da war“, sagt Bürgermeisterin Adelheid Engel. „Um im Standesamt zu arbeiten, müssen bestimmte Abschlüsse vorhanden sein. Die haben nicht viele unserer Mitarbeiter.“ Die Auflösung des Standesamtsbezirks hat aber keinen Einfluss auf Trauungen in Oderwitz, zum Beispiel auf Mühlentrauungen. „Die sind auch künftig möglich“, sagt die Bürgermeisterin. Verwaltungsfragen müssten aber ab 2018 auf dem Standesamt der Gemeinde Kottmar geklärt werden, so Adelheid Engel. (SZ/se)

