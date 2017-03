Kottmar spart beim Feuerwehrhaus Das neue Walddorfer Depot wird jetzt innen eingerichtet. Es bekommt eine Besonderheit.

Das neue Feuerwehrdepot in Walddorf steht. Der Gemeinderat hat jetzt Aufträge für die Innenausstattung vergeben. © thomas eichler

Das wird den Steuerzahler freuen. Um Geld zu sparen, will die Gemeinde Kottmar bei der Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Walddorf gebrauchte Möbel zum Einsatz bringen. Nach dem Zusammenschluss der sieben Orte rund um den Kottmar zu einer Großgemeinde waren auch die Verwaltungen zusammengeführt worden. Etliche Möbelstücke blieben übrig und sind eingelagert worden. „Sie sind noch in gutem Zustand. Sie werden aufpoliert, da brauchen wir nichts Neues kaufen, sondern können erst einmal unsere Möbellager leer räumen“, sagte Bürgermeister Michael Görke (parteilos) jetzt im Gemeinderat. Einiges wurde deshalb von der Ausstattungsliste gestrichen – damit wird es billiger als geplant.

Den Auftrag für die Einrichtung hat der Gemeinderat jetzt an eine Firma aus Oderwitz vergeben, 25 000 Euro bekommt sie für die Ausstattung des neuen Depots. Ein weiterer Kostenpunkt, der für das neue Gerätehaus anfällt, sind die Reinigungsarbeiten nach Abschluss der Bauarbeiten. Sie sind mit 970 Euro veranschlagt und wurden an eine Herrnhuter Firma vergeben. Die Großreinigung nach dem Bau übernehmen also Fachleute. Da müssen erst einmal Spezialgeräte ran. In Zukunft werden aber auch die Ehrenamtlichen anpacken, wenn es ums Sauberhalten des neuen Gebäudes geht. „Da mache ich mir keine Sorgen“, so der Bürgermeister. „Es gibt ja auch einen Förderverein.“

Das Walddorfer Feuerwehrdepot wird noch mit einer Besonderheit ausgestattet. Eine sogenannte ortsfeste Landfunkstelle wird eingerichtet. Mit Funkgeräten ausgestattet, sollen von hier aus künftig bei Großeinsätzen in der Umgebung Einsätze von den Kameraden vor Ort koordiniert werden, erklärt Gemeindewehrleiter Ralf Röhle. Eine solche Einsatzzentrale einzurichten, bot sich aufgrund des Neubaus an. Das sächsische Innenministerium plant künftig, ein dichtes Netz solcher Landfunkstellen einzurichten.

