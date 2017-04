Kottmar schafft mehr Platz zum Wohnen Die Nachfrage nach Bauland ist groß, die Flächen aber knapp. Die Gemeinde will Interessenten jedoch nicht wegschicken.

Viel Grün und weite Sicht: mit diesen Eigenschaften will die Gemeinde Kottmar Interessenten an die Jahnstraße nach Eibau locken. Sieben Eigenheime könnten hier auf einer freien Fläche entstehen. © Rafael Sampedro

Noch ist an der Jahnstraße in Eibau nahe dem Gewichtheberzentrum eine leere Wiese. Schon bald aber könnten hier Einfamilienhäuser stehen und Kinder in den Gärten spielen. Die Bewohner könnten die Ruhe im Grünen genießen und gen Süden die Aussicht bis zum Zittauer Gebirge und ins Isergebirge genießen. So wünscht es sich die Gemeinde Kottmar. Sie hat jetzt entschieden, an der Jahnstraße einen Bauplatz für Eigenheime zu schaffen. Der Grund ist erfreulich: Immer mehr Menschen wollen in die Gemeinde ziehen, vor allem junge Paare und Familien. Im Schnitt einmal pro Woche sprechen Interessenten bei Bauamtsleiter Maik Wildner vor, weil sie sich für einen Bauplatz oder ein Wohnhaus in der Gemeinde Kottmar interessieren. „Viele junge Leute sind zwar nach der Schule weggezogen“, erzählt er seine Beobachtungen. „Zur Familiengründung kommen aber auch etliche wieder zurück in die alte Heimat.“

Die Gründe dafür liegen laut Wildner auf der Hand. „Das Umfeld passt für Familien, die Wege zu Kitas und den Großeltern sind kurz.“ Das sei für viele wichtig, denn wenn Eltern berufstätig sind, sind sie oft auf die Unterstützung der Familie angewiesen. Auch sonst habe die Gemeinde am Kottmar viel zu bieten, etwa zwei Freibäder und andere Freizeitmöglichkeiten. „Der Zuzug wird sich mit Sicherheit auch noch verstärken“, schätzt der Bauamtsleiter ein. „Denn die Firmen in der Region suchen Fachkräfte, da werden in den nächsten Jahren sicher noch einige junge Leute mit ihren Familien hierher ziehen.“

Und die wollen am liebsten in einem eigenen Haus wohnen. Deshalb will die Gemeinde nun sogar gleich mehrere Bauflächen neu ausweisen, damit sie bauwillige Interessenten nicht wegschicken muss. Neben der Jahnstraße in Eibau soll es auch in Obercunnersdorf an der „Roten Mühle“ und in Niedercunnersdorf an der Neuen Sorge die Möglichkeit geben, Eigenheime zu bauen. In dem Wohngebiet in Niedercunnersdorf seien beispielsweiser derzeit noch drei Grundstücke frei, berichtet Maik Wildner von der Gemeinde. Bei Bedarf könne das Wohngebiet auch noch erweitert werden. Dazu müsste dann die Erschließungsstraße noch verlängert werden, damit man zu den neuen Grundstücken gelangt. „Das ist ohne Probleme möglich“, so der Bauamtschef.

In Obercunnersdorf sind an der „Roten Mühle“ zwischen den bestehenden Häusern noch Flächen zum Bauen frei. Maik Wildner hält die Lückenbebauung für eine gute Lösung. „Wir wollen den Ort nicht weiter in die Breite ziehen, sondern die bestehenden Flächen nutzen.“ Mit einer sogenannten Ergänzungssatzung soll hier nun Baurecht hergestellt werden. Das ist die einfachste Variante, schnell Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip handelt es sich um eine Formalie, denn gut erschlossen ist der Bereich ja bereits. Ähnlich verhält es sich mit der Fläche in Eibau an der Jahnstraße. Hier könnten bis zu sieben Grundstücke entstehen, je nach Größe. Auch hier ist eine Ergänzungssatzung nötig, die der Gemeinderat jetzt auf den Weg gebracht hat. Aufgrund der großen Nachfrage nach Grundstücken bittet die Gemeinde aber auch die Einwohner um Mithilfe. „Wer Flächen besitzt, die er nicht mehr bewirtschaften kann oder verkaufen möchte, kann sich bei der Gemeinde melden.“ Sie bietet die Flächen dann auch über ihre Homepage an.

zur Startseite